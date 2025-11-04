सवाई माधोपुर में ऑपरेशन एंटीवायरस, 35 करोड़ के लेनदेन का खुलासा और कार कुर्क

Sawai Madhopur News: साइबर अपराध को लेकर सवाई माधोपुर पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है. पुलिस ने गत तीन माह में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 60 प्रकरण दर्ज कर 75 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास पुलिस को लगभग 35 करोड़ रुपए के लेनदेन का हिसाब मिला है. इस दौरान पुलिस ने साइबर अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई एक कार की कुर्की की कार्रवाई भी की है.

सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर जिले में साइबर ठगी में लिप्त अपराधी, किराये पर खाते बेचने वाले लोग, खाता खरीदने वाले (म्यूल अकाउंट्स) एवं फर्जी तरीके से सिम बेचने वाले विक्रेता एवं क्रेताओं की पहचान कर ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जिले के विभिन्न थानों में 60 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमों में कार्रवाई करते हुए 75 साइबर अपराधियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस के डर से साइबर अपराधी सवाई माधोपुर से पलायन कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खाता बेचने एवं खरीदने वालों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 प्रकरण दर्ज कर 22 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है. वहीं अन्य की तलाश की जा रही है. म्यूल अकाउंट्स बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, जिनमें लगभग 25 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.

साइबर अपराधियों को खुद की सिम बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साइबर अपराध टिप्पर्स के 25 प्रकरण दर्ज कर अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए नकद, तीन बाइक व तीन चौपहिया वाहन, दर्जनों बैंक पासबुक, चेक बुक एवं कई एटीएम कार्ड जब्त किए हैं. इन अपराधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी का हिसाब मिला है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने इस दौरान साइबर अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई कार की कुर्की की. जिले की पहली कार्रवाई भी की है. एसपी ने बताया कि चौथ का बरवाड़ा थाने के एएसआई जगदीश प्रसाद द्वारा आरोपी विक्रम पुत्र रामसिंह मीना निवासी सारसोप को साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार किया था तथा आरोपी के कब्जे से एक लाख 12 हजार रुपए नकद, सोने की अंगूठी, सोने की चैन व गाड़ी को जब्त किया था.

मामले की जांच मानटाउन थानाधिकारी ने की थी. जांच में सामने आया था कि जब्तशुदा गाड़ी को आरोपी विक्रम मीना ने साइबर फ्रॉड की राशि से खरीदा है. इसके बाद आरोपी व उसके परिजनों के बैंक खातों का रिकॉर्ड प्राप्त कर अवलोकन किया, तो आरोपी के खातों में साइबर फ्रॉड की राशि जमा होना एवं तुरंत एटीएम से विड्राल होना पाया गया.

आरोपी के पिता के नाम जमीन का रिकॉर्ड प्राप्त किया एवं नवीन कानून के अंतर्गत धारा 107 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई को लेकर एसपी कार्यालय से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त कर कार को कुर्क करने के लिए न्यायालय में 24 जून को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया.

इस पर अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया कि आरोपी विक्रम मीना द्वारा अवैध रूप से अर्जित आय से क्रय किए गए वाहन कार को बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत नियमानुसार कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर कलेक्टर साइबर क्रियाकलापों से प्रभावित हुए पीडितों को वाहन से प्राप्त राशि में से फाइनेंस राशि की किस्त आदा करने के बाद शेष राशि आनुपातिक रूप से वितरित की जाए.

एसपी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर किसी व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट, सिम कार्ड ना बेचें. यह कानूनन अपराध है. किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से सतर्क रहें. एसपी ने बताया कि पुलिस द्वारा आगामी दिनों में भी साइबर अपराध के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई करना जारी रहेगा.