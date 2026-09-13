/रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले का आगाज: पहुंचेंगे 5-8 लाख श्रद्धालु, 1252 जवानों की तैनाती, जानें पूरी तैयारी

राज्य चुनें
Rajasthan News: सवाई माधोपुर में जन-जन के आराध्य देव रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश का तीन दिवसीय लक्खी मेला आज से विधिवत रूप से शुरू हो गया है. मेले को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रणथंभौर पहुंचने की संभावना है. मेले में करीब 5 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.
बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ था गणेश मार्ग
रणथंभौर में हाल ही में हुई बारिश के कारण त्रिनेत्र गणेश मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद वन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मार्ग को तैयार करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की. मेले के आगाज से पहले मार्ग को श्रद्धालुओं के त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए तैयार किया गया.
बारिश की चेतावनी के बीच मेला शुरू
रणथंभौर में बारिश की चेतावनी के बीच तीन दिवसीय लक्खी मेले का शुभारंभ किया गया है. प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मेले को आज से शुरू करने का निर्णय लिया. बारिश की संभावना के बावजूद श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश के दर्शनों के लिए रणथंभौर पहुंचेंगे.
टाइगर मूवमेंट के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा
मेले के दौरान रणथंभौर में टाइगर मूवमेंट भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है. ऐसे में प्रशासन और वन प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर तैयारियां करना जरूरी रहा. श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है.
1252 जवानों की तैनाती
रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1252 जवानों की तैनाती की गई है. तीन दिवसीय मेले में 5 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं. इस तरह बारिश से क्षतिग्रस्त हुए त्रिनेत्र गणेश मार्ग को तैयार करने, बारिश की चेतावनी और रणथंभौर में टाइगर मूवमेंट के बीच प्रशासन एवं मंदिर ट्रस्ट ने मेले का शुभारंभ कर दिया है. श्रद्धालु तीन दिवसीय लक्खी मेले के दौरान रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए पहुंचेंगे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawaimadhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!