Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, 15 बकरियां भी राख

Sawai Madhopur News: राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में बीती रात दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया, यहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई. इस दौरान बकरियों के बाड़े में सो रही दो सगी बहन जिंदा जल गई वहीं 15 बकरियां भी आग की भेंट चढ़ गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Arvind singh
Published: Dec 10, 2025, 11:52 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 11:52 AM IST

Trending Photos

80 करोड़ की लागत से राजस्थान की इस जगह को नए साल पर मिलेंगे 3 तोहफे, ग्रामीणों की लगेगी लॉटरी!
7 Photos
rajasthan government project

80 करोड़ की लागत से राजस्थान की इस जगह को नए साल पर मिलेंगे 3 तोहफे, ग्रामीणों की लगेगी लॉटरी!

राजस्थान में अब किराए का घर-दुकान लेना हुआ महंगा, 30 दिन के लिए भी करवानी होगी रजिस्ट्री
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में अब किराए का घर-दुकान लेना हुआ महंगा, 30 दिन के लिए भी करवानी होगी रजिस्ट्री

राजस्थान में फिर से पलटी मारेगा मौसम, 4 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में फिर से पलटी मारेगा मौसम, 4 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

Adhar Photocopy New Rule: अब राजस्थान के OYO में भी नहीं चलेगी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जानें फिर कैसे होगी कपल के साथ एंट्री
6 Photos
Aadhaar card update

Adhar Photocopy New Rule: अब राजस्थान के OYO में भी नहीं चलेगी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जानें फिर कैसे होगी कपल के साथ एंट्री

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, 15 बकरियां भी राख

Sawai Madhopur News: जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में बीती रात दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया, यहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई. इस दौरान बकरियों के बाड़े में सो रही दो सगी बहन जिंदा जल गई वहीं 15 बकरियां भी आग की भेंट चढ़ गई.

घटना के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और आग में झुलसी दोनों बहनों को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने 15 वर्षीय पूजा और 8 वर्षीय बिट्टू को मृत घोषित कर दिया.

थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे अचानक शार्ट सर्किट के चलते रमेश नायक पुत्र रामजीलाल नायक के मकान में आग लग गई, जिसके चलते बकरियों के साथ बाड़े में सो रही दोनों सगी बहन जिंदा जल गई. आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दूसरे छप्परपोश में सो रही उसके परिवार की अन्य महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया मगर तब तक पीड़ित रमेश नायक के छप्परपोश मकान में सो रही दोनों सगी बहन 15 बकरियां और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर तबाह हो गया था. फिलहाल दोनों सगी बहनों के शव मलारना डूंगर सीएचसी में रखवाए गए हैं. मृतक दोनों बहनों के पिता आसपास के गांवों में जाकर मांगने का काम करते हैं, जिसके चलते रात में भी घर पर नहीं तो ऐसी सूरत में मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई.

परिजनों के आने के बाद दोनों बहनों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. प्रथम दृष्टया हादसा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से माना जा रहा है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news