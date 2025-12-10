सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दो सगी बहनें जिंदा जलीं, 15 बकरियां भी राख

Sawai Madhopur News: जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में बीती रात दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया, यहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई. इस दौरान बकरियों के बाड़े में सो रही दो सगी बहन जिंदा जल गई वहीं 15 बकरियां भी आग की भेंट चढ़ गई.

घटना के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और आग में झुलसी दोनों बहनों को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने 15 वर्षीय पूजा और 8 वर्षीय बिट्टू को मृत घोषित कर दिया.

थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे अचानक शार्ट सर्किट के चलते रमेश नायक पुत्र रामजीलाल नायक के मकान में आग लग गई, जिसके चलते बकरियों के साथ बाड़े में सो रही दोनों सगी बहन जिंदा जल गई. आग की तेज लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दूसरे छप्परपोश में सो रही उसके परिवार की अन्य महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला.

वहीं, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया मगर तब तक पीड़ित रमेश नायक के छप्परपोश मकान में सो रही दोनों सगी बहन 15 बकरियां और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर तबाह हो गया था. फिलहाल दोनों सगी बहनों के शव मलारना डूंगर सीएचसी में रखवाए गए हैं. मृतक दोनों बहनों के पिता आसपास के गांवों में जाकर मांगने का काम करते हैं, जिसके चलते रात में भी घर पर नहीं तो ऐसी सूरत में मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई.

परिजनों के आने के बाद दोनों बहनों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. प्रथम दृष्टया हादसा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से माना जा रहा है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

