/Rajasthan Crime: थार गाड़ी में अपहरण के बाद युवक की निर्मम हत्या, सवाई माधोपुर में तनाव

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के उलियाना गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। गांव के युवक मनखुश मीणा का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के अनुसार, बीती शाम करीब आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने मनखुश मीणा को जबरन थार गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। परिजनों ने युवक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह सुरवाल थाना क्षेत्र के सेलू गांव चौराहे के पास खाट का नाला इलाके में युवक का शव पड़ा मिला।



जानकारी के अनुसार, मृतक मनखुश मीणा को बीती शाम उसी गांव के करीब आधा दर्जन लोग कथित रूप से अपहरण कर थार गाड़ी में अपने साथ ले गए थे. परिजनों ने युवक की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद आज सुबह सुरवाल थाना क्षेत्र के सेलू गांव चौराहे के नजदीक खाट का नाला इलाके के मोड़ पर युवक का शव पड़ा हुवा मिला ,जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

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सूचना मिलते ही सुरवाल सहित मानटाउन व कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है. मृतक के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं, जिससे मामला हत्या का माना जा रहा है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के चलते कुछ युवकों ने मनसुख का अपहरण कर मनसुख की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है. मृतक के परिजनों ने तीन नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल परिसर में एकत्रित हैं. परिजनों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए. हालांकि अभी परिजन शव लेने को तैयार नही है ,उनका कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए ,पुलिस परिजनों से समझाइस में जुटी हुई है , फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

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