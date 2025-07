DSP उदय मीणा कौन? जिनके लिए नरेश मीणा ने कहा 'नौकरी करना सीखा दूंगा'

Who is DSP Uday Singh Meena: नरेश मीणा ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सवाई माधोपुर के CO सिटी उदय मीणा को धमकी दी है. उन्होंने कहा कि उदय मीणा उनके छात्रावास का जूनियर छात्र था और जब वे सवाई माधोपुर जाएंगे, तो वे उन्हें बताएंगे कि नौकरी कैसे करनी चाहिए.