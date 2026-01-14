रणथंभौर में बाघिन रिद्धि के शावकों की वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग, पेड़ पर चढ़ते शावक का वीडियो वायरल

Ranthambore Tiger Reserve: सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क में वन्य जीवों का जीवन चक्र विभिन्न मुकाम से गुजरता है, जिसमें नए शावकों को वाइल्डलाइफ की ट्रेनिंग देना भी अहम पार्ट होता है.
Ranthambore Tiger Reserve: राजस्थान के सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क में वन्य जीवों का जीवन चक्र विभिन्न मुकाम से गुजरता है, जिसमें नए शावकों को वाइल्डलाइफ की ट्रेनिंग देना भी अहम पार्ट होता है. रणथंभौर में इन दिनों बाघिन रिद्धि अपने शावकों को वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग दे रही है. बाघिन अपने बच्चों को शिकार करना और जंगल में जीवन जीने के तौर तरीके सिखा रही है.
इसी दौरान यहां कई रोमांचक नजारे भी देखने को मिल रहे हैं. ऐसा ही एक नजारा मंगलवार शाम को देखने को मिला. जब बाघिन का एक शावक पेड़ पर चढ़ता हुआ नजर आया, जिसे देखकर पर्यटक खासा रोमांचित हो उठे. वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघिन अपने शावकों को ट्रेनिंग दे रही है.
दरअसल रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर चार में पर्यटक मंगलवार शाम की पारी में सफारी पर गए थे, यहां पर्यटकों को मलिक तालाब के पास बाघिन रिद्धि व उसके शावकों की साइटिंग हुई. तभी बाघिन का एक शावक मलिक तालाब के किनारे पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया.
शावक पेड़ पर करीब दस मिनट तक चढ़ा रहा. जिसके बाद शावक ने पेड़ से जमीन पर छलांग लगा दी. जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. इस पूरे वाकया को यहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. आपको बता दें बाघ बाघिन जब छोटे होते हैं, तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उनका वजन बढ़ने लगता है, वह पेड़ पर चढ़ना बंद कर देते हैं.
बाघिन रिद्धि रणथंभौर नेशनल पार्क की सुप्रसिद्ध बाघिन है, जिसे वन विभाग की ओर से T-124 नंबर दिया गया है. बाघिन की उम्र लगभग 7 साल है. बाघिन रिद्धि का जन्म अक्टूबर-नवंबर 2018 में हुआ था. यह बाघिन ऐरोहेड (T-84) की बेटी है. बाघिन रिद्धि रणथंभौर के जोन 3 और 4 में रहती है. बाघिन रिद्धि अब तक दो बार मां बन चुकी है.
बाघिन अपने दूसरे लीटर (ब्यात) की दोनों संतानों को वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग दे रही है. बाघिन रिद्धि के दोनों शावकों की उम्र करीब ढाई साल है. जिन्हें देखकर यहां पर्यटक रोमांचित हो रहे. बाघिन रिद्धि अपने शावकों के साथ रणथंबोर दुर्ग के आसपास भी कई बार देखी गई है. शावक के पेड़ पर चढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
