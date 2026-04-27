/बजरी माफियाओं का कानून को खुली चुनौती! ओवरलोड ट्रैक्टर पर युवक का खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: बजरी माफिया इतने हावी हैं कि लोगों का रास्तों पर चलना भी दुर्भर हो गया है. सवाई माधोपुर में ओवरलोड अवैध बजरी ट्रैक्टर पर खुलेआम धड़ल्ले से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है.
Rajasthan Viral Video: राजस्थान के सवाई माधोपुर एवं आसपास के दौसा, करौली, धौलपुर एवं टोंक जिले में अवैध बजरी खनन एवं अवैध बजरी परिवहन आमजन के लिए भयावह बन चुका है. बजरी माफिया इतने हावी हैं कि लोगों का रास्तों पर चलना भी दुर्भर हो गया है. इतना ही नहीं बजरी माफिया ना सिर्फ कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, बल्कि रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वर्दी को चुनौती तक दे रहे हैं.
बजरी माफिया अपनी जान जोखिम में डालकर ओवरलोड अवैध बजरी वाहनों पर खुलेआम धड़ल्ले से खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अवैध बजरी से भरे ओवरलोड चलते हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है.
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वायरल वीडियो में ट्रैक्टर चालक युवक ना सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंटबाजी कर रहा है, बल्कि कानून को ठेंगा दिखते हुए लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र में बनाया बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में नजर आ रहा ट्रैक्टर चालक सवाई माधोपुर जिले के बाटोदा थाना क्षेत्र के चांदा की झोंपड़ी निवासी बताया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुष्टि को लेकर जब हमारी टीम द्वारा पड़ताल की गई, तो सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना पुलिस से जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आ रहा युवक गौरव उर्फ गोलू पुत्र पप्पू लाल मीणा है, जो बाटोदा थाना क्षेत्र के चांदा की झोंपड़ी गांव का रहने वाला है.
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पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर एमएमडीआर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है और अवैध बजरी परिवहन के एक मामले में उसका ट्रैक्टर बौंली थाने में जब्त भी किया जा चुका है. हालांकि वायरल वीडियो को लेकर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये वीडियो अभी का है या पहले का है, लेकिन इतना जरूर है इस तरह से रील के चक्कर में जान जोखिम में डालना कहा तक सही है.
अवैध बजरी खनन एंव परिवहन मामलों में देखा जा रहा है कि बजरी माफिया ना सिर्फ नियम कायदों को ताख पर रखकर धड़ल्ले से अवैध बजरी खनन एवं परिवहन कर रहे हैं, अपितु रील के चक्कर मे खुद के साथ अन्य लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे है और लाइक कमेंट के चक्कर मे रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे है, जो खतरनाक साबित हो सकता है. हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते.
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