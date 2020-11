कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन, CM गहलोत समेत कई नेताओं ने जताया दुख

जयपुर: कांग्रेस (Congress) पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) का कोरोना (Corona) के चलते निधन हो गया. उनके निधन के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. उनको श्रद्धांजलि देते हुए राजनीतिक हस्तियों ने दुख जताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अहमद पटेल (Ahmed Patel) के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'उन्होंने कई वर्षों तक जनता की सेवा की. वह अपने तेज दिमाग की वजह से जाने जाते थे. कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा. उनके बेटे फैजल से बात कर संवेदना व्यक्त की. अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले.'

अहमद पटेल के निधन पर शोक जताते हुए सीएम गहलोत ने लिखा कि दिग्गज कांग्रेसी नेता और दोस्त के असामयिक निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ. अहमद पटेल जी कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी क्षति है. पार्टी में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.

Deeply saddened and shocked to learn about the untimely passing away of veteran Congress leader & friend Sh. #AhmedPatel ji. It is a great loss for Congress Party and all Congress workers like me. His contribution to the party will always be remembered.

सांसद अहमद पटेल का निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया और कहा कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का निधन दुखद है. पटेल सभी से मधुर संबंध रखने वाले व्यक्तित्व थे. सभी दलों के नेताओं से उनकी सद्भावना थी. उनके निधन से उत्पन्न शून्य की पूर्ति असम्भव है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं.

वहीं, सचिन पायलट ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जताया है. ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उनकी जगह कोई भी नहीं भर पाएगा. वे एक समर्पित कांग्रेसी थे. मैंने एक सच्चे देशभक्त और एक मित्र और मेंटोर को खो दिया है.

Extremely saddened to learn of Shri Ahmed Patel ji has passed away.

Shri Patel has left a void which can not be filled.He was a dedicated congressman, a passionate nationalist and friend and mentor to so many...

I join in grief with Faisal, Mumtaz, and the rest of the family.

— Sachin Pilot (@SachinPilot) November 25, 2020