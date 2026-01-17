नीमकाथाना सब्जी मंडी 26 जनवरी से नई जगह शिफ्ट, 2013 से बंद नयाबास रोड मंडी में फिर लौटेगी चहल-पहल

Sikar News: नीमकाथाना शहर की बस स्टैंड के पास सब्जी मंडी को कृषि मंडी में नई आवंटित जगह पर स्थानांतरित करने को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब समाप्त हो गया है.अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित प्रशासन और सब्जी मंडी व्यापारियों कीबैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी से सब्जी मंडी पूरी तरह से नयाबास रोड स्थित नए परिसर में शिफ्ट कर दी जाएगी. बैठक में उपखंड अधिकारी राजवीर यादव, तहसीलदार अभिषेक सिंह, मंडी सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

अधिकारियों और व्यापारियों के बीच शिफ्टिंग प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और संभावित समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य शिफ्टिंग के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करना और व्यापारियों को विश्वास में लेना रहा.उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने बताया कि बस स्टैंड के पास संचालित फल एवं सब्जी मंडी को लेकर आमजन व व्यापारियों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था.

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुए थोक व्यापारियों के साथ बैठक कर सभी पक्षों को सुना गया. कृषि उपज मंडी परिसर में पहले से निर्मित भवन उपलब्ध है, जहां आवश्यक साफ.-सफाई व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाई जा रही है सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि 26 जनवरी से फ ल एवं सब्जी मंडी को कृषि मंडी में शिफ्ट किया जाएगा.

मंडी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान 26 जनवरी से पहले करवा दिया जाएगा.मंडी सेकेट्री रणधीर सिंह ने बताया कि सब्जी मंडी को 26 जनवरी को सुबह 8 बजे शिफ्ट किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां चल रही है. इससे शहर में जाम की स्थिति से निजात मिलेगी. 19 विक्रेताओं को दुकानें आवंटन कर दी गई है. अब फिलहाल आवेदन लिए जा रहे हैं जो आवेदन आएंगे उनको दुकानें अलॉट की जाएंगी.

