Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर के मेले में 3 करोड़ का ‘सिंघम’ बना शोस्टॉपर, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Sikar News: राजस्थान में सीकर जदिले के पशु मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है भादवासी गांव से आया मुर्रा नस्ल का भैंसा 'सिंघम', जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह भैंसा प्रजनन के लिए पाला गया है. भैंसे के मालिक डॉ. मुकेश दूधवाल ने बताया कि सिंघम की एक ड्रॉप सीमन की कीमत 2400 रुपये है. 34 माह का यह भैंसा अपनी चमकदार काया और खास डाइट के लिए मशहूर है. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 09, 2025, 09:29 AM IST | Updated: Sep 09, 2025, 09:29 AM IST

Trending Photos

सवाई माधोपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा! खाली ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा
6 Photos
sawai madhopur news

सवाई माधोपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा! खाली ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज तांडव मचाएगा मानसून, स्कूलों में छुट्टी घोषित
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज तांडव मचाएगा मानसून, स्कूलों में छुट्टी घोषित

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
kota news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!

20 घंटे की बारिश ने बाड़मेर को बनाया तालाब! बलदेव नगर में बाढ़ जैसे हालात
6 Photos
Barmer News

20 घंटे की बारिश ने बाड़मेर को बनाया तालाब! बलदेव नगर में बाढ़ जैसे हालात

सीकर के मेले में 3 करोड़ का ‘सिंघम’ बना शोस्टॉपर, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Sikar News: जिले के बेरी गांव में 6 दिवसीय पशु मेला चल रहा है. जो 13 सितंबर तक चलेगा. जयपुर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और झुंझुनू सहित प्रदेश के कोने-कोने से पशु व्यापारी, किसान और पशुपालक इस मेले में शिरकत करने पहुंच रहे हैं. इस मेले में एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है भादवासी गांव से आया मुर्रा नस्ल का भैंसा 'सिंघम', जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह भैंसा प्रजनन के लिए पाला गया है. भैंसे के मालिक डॉ. मुकेश दूधवाल ने बताया कि सिंघम की एक ड्रॉप सीमन की कीमत 2400 रुपये है. 34 माह का यह भैंसा अपनी चमकदार काया और खास डाइट के लिए मशहूर है.

इसे स्पेशल ग्वार और बिनोला फीड दी जाती है. इसकी मां एक बार में 24 लीटर दूध देती है, जो इसकी नस्ल की खासियत है. भैंसे के मालिक ने बताया कि इस खास तौर पर पाला गया है और आसपास के बड़ी संख्या में डेयरी संचालक इसे देखने के लिए आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेले में घोड़ी और ऊंट नृत्य दर्शकों को भा रहा है. स्थानीय कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में लोक गीतों और नृत्यों के साथ मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानें भी ग्रामीण कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रही हैं.

पढ़ें सीकर की एक और खबर
Sikar Weather Update: फतेहपुर कस्बे मे तेज बारिश होने से मुख्य रास्तों पर बरसाती पानी का भराव होने के साथ ही पैदल आवागमन करने वालों सहित वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर के सीकर रोड उप जिला चिकित्सालय सहित ट्रॉमा सेन्टर के सामने बरसाती पानी भराव के कारण अस्पताल आने वाले चिकित्सको रोगियों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना कर आवागमन करना पड़ रहा है.

इसी तरह कस्बे के मुख्य बस स्टेण्ड से आशाराम मंदिर तक तथा पुराना सनिमा हॉल तिराहा,रामगढ रोड ठलवा आश्रम, मण्डावा रोड, चूणा चौक, गहणिया मंदिर मार्ग सहित अनेक स्थानो पर बरसाती पानी का भराव हो जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नगर परिषद प्रशासन के पानी निकासी की व्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आयी. शहर में जगह जगह बरसाती पानी के भराव के कारण पैदल आवागमन करने वाले लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news