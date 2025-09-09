सीकर के मेले में 3 करोड़ का ‘सिंघम’ बना शोस्टॉपर, कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Sikar News: जिले के बेरी गांव में 6 दिवसीय पशु मेला चल रहा है. जो 13 सितंबर तक चलेगा. जयपुर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और झुंझुनू सहित प्रदेश के कोने-कोने से पशु व्यापारी, किसान और पशुपालक इस मेले में शिरकत करने पहुंच रहे हैं. इस मेले में एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है भादवासी गांव से आया मुर्रा नस्ल का भैंसा 'सिंघम', जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह भैंसा प्रजनन के लिए पाला गया है. भैंसे के मालिक डॉ. मुकेश दूधवाल ने बताया कि सिंघम की एक ड्रॉप सीमन की कीमत 2400 रुपये है. 34 माह का यह भैंसा अपनी चमकदार काया और खास डाइट के लिए मशहूर है.

इसे स्पेशल ग्वार और बिनोला फीड दी जाती है. इसकी मां एक बार में 24 लीटर दूध देती है, जो इसकी नस्ल की खासियत है. भैंसे के मालिक ने बताया कि इस खास तौर पर पाला गया है और आसपास के बड़ी संख्या में डेयरी संचालक इसे देखने के लिए आते हैं.

मेले में घोड़ी और ऊंट नृत्य दर्शकों को भा रहा है. स्थानीय कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में लोक गीतों और नृत्यों के साथ मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानें भी ग्रामीण कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रही हैं.

Sikar Weather Update: फतेहपुर कस्बे मे तेज बारिश होने से मुख्य रास्तों पर बरसाती पानी का भराव होने के साथ ही पैदल आवागमन करने वालों सहित वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शहर के सीकर रोड उप जिला चिकित्सालय सहित ट्रॉमा सेन्टर के सामने बरसाती पानी भराव के कारण अस्पताल आने वाले चिकित्सको रोगियों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना कर आवागमन करना पड़ रहा है.

इसी तरह कस्बे के मुख्य बस स्टेण्ड से आशाराम मंदिर तक तथा पुराना सनिमा हॉल तिराहा,रामगढ रोड ठलवा आश्रम, मण्डावा रोड, चूणा चौक, गहणिया मंदिर मार्ग सहित अनेक स्थानो पर बरसाती पानी का भराव हो जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नगर परिषद प्रशासन के पानी निकासी की व्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आयी. शहर में जगह जगह बरसाती पानी के भराव के कारण पैदल आवागमन करने वाले लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

