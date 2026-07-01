/सीकर के स्कूल परिसर में गिरा हाईटेंशन तार, इंटरवल में मैदान में नहीं थे बच्चे

Sikar High Tension Line: राजस्थान के सीकर जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र के लोसल के निकट बाडलवास गांव स्थित शहीद हरजीराम बुरड़क राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल समय के दौरान 33 केवी हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर विद्यालय परिसर में गिर गया. यह घटना उस समय हुई जब विद्यालय में लगभग 50 से अधिक छात्र-छात्राएं मौजूद थे. राहत की बात यह रही कि इंटरवल होने के बावजूद कोई भी छात्र खेल मैदान में नहीं गया था. यदि बच्चे उस समय मैदान में मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. संयोगवश सभी छात्र सुरक्षित रहे और एक बड़ी दुर्घटना टल गई.



तेज धमाके के साथ गिरा तार, इन्वर्टर जलकर हुआ खराब

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईटेंशन तार गिरते ही तेज धमाका हुआ, जिससे विद्यालय में लगा इन्वर्टर जल गया. उसी समय विद्यालय परिसर के पास एक ट्रैक्टर चालक भी कार्य कर रहा था, जो बाल-बाल बच गया. घटना के बाद स्कूल परिसर में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. विद्यालय प्रशासन ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बिजली विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना दी.



55 वर्ष पुरानी लाइन को हटाने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद ग्रामीणों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों में भारी नाराजगी देखने को मिली. उनका कहना है कि विद्यालय के ऊपर से गुजर रही लगभग 55 वर्ष पुरानी 33 केवी हाईटेंशन लाइन लंबे समय से खतरा बनी हुई है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस लाइन को हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को लिखित और मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते लाइन को हटाया गया होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती.



बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, लाइन जोड़ने का किया विरोध

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल परिसर के बाहर एकत्रित हो गए और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने टूटे हुए तार को दोबारा जोड़ने का विरोध करते हुए मांग की कि पहले हाईटेंशन लाइन को विद्यालय परिसर से हटाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए. लोगों का कहना था कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.



अधिकारियों ने दिया लाइन शिफ्ट करने का आश्वासन

सूचना मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि विद्यालय के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन शांत हुआ. विद्यालय प्रशासन ने भी घटना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है. जिला शिक्षा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराते हुए विद्यालय परिसर से हाईटेंशन लाइन हटाने की प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही है.



जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विद्यालय के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को शीघ्र नहीं हटाया गया तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे. उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर विद्यालय परिसर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं बिना किसी भय के पढ़ाई कर सकें.

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