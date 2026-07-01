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20 दिन बाद भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, पुलिस ने 5 KM तक बढ़ाया सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी

Sikar News: सीकर के हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय भावेश का 20 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पुलिस, SDRF, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. घने जंगलों, गुफाओं और दुर्गम इलाकों में डॉग स्क्वायड की मदद से तलाशी जारी है.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 01, 2026, 01:42 PM|Updated: Jul 01, 2026, 01:42 PM
20 दिन बाद भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, पुलिस ने 5 KM तक बढ़ाया सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम भावेश का 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया. लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद भावेश का पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है.

पुलिस, SDRF और वन विभाग की टीमें लगातार कर रहीं तलाश

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मासूम की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीमें और स्थानीय ग्रामीण दिन-रात जुटे हुए हैं. डॉग स्क्वायड की सहायता से भी विभिन्न क्षेत्रों में गहन खोजबीन की जा रही है. आज भी पूरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित घने जंगलों, गुफाओं तथा दुर्गम स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई.

सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा

सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि भावेश की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि घना जंगल होने के कारण सर्च अभियान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जंगल में स्थित गुफाओं और दुर्गम स्थानों की लगातार तलाशी ली जा रही है.

20 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन का दायरा पहले 2 किलोमीटर था, जिसे बढ़ाकर अब 5 किलोमीटर कर दिया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. हालांकि, 20 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से क्षेत्रवासियों में चिंता लगातार बढ़ रही है. परिजन अपने मासूम के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि पूरा क्षेत्र भावेश की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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