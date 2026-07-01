/20 दिन बाद भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, पुलिस ने 5 KM तक बढ़ाया सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम भावेश का 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया. लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद भावेश का पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है.

पुलिस, SDRF और वन विभाग की टीमें लगातार कर रहीं तलाश

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मासूम की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीमें और स्थानीय ग्रामीण दिन-रात जुटे हुए हैं. डॉग स्क्वायड की सहायता से भी विभिन्न क्षेत्रों में गहन खोजबीन की जा रही है. आज भी पूरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा और पहाड़ी क्षेत्र में स्थित घने जंगलों, गुफाओं तथा दुर्गम स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई.

सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा

सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि भावेश की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि घना जंगल होने के कारण सर्च अभियान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जंगल में स्थित गुफाओं और दुर्गम स्थानों की लगातार तलाशी ली जा रही है.

20 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन का दायरा पहले 2 किलोमीटर था, जिसे बढ़ाकर अब 5 किलोमीटर कर दिया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. हालांकि, 20 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से क्षेत्रवासियों में चिंता लगातार बढ़ रही है. परिजन अपने मासूम के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि पूरा क्षेत्र भावेश की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है.