Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Sikar Weather Update: सीकर जिले में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जिले में तेज बारिश, गरज-चमक और कुछ इलाकों में झमाझम बरसात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 07, 2026, 10:35 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 10:35 AM IST
बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट
Image Credit: Sikar Mausam Update

Sikar Mausam Update: राजस्थान के सीकर जिले में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद मानसून की गतिविधियां दोबारा तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों और 24 घंटे के दौरान तेज बारिश, गरज-चमक और कई इलाकों में अच्छी बरसात की संभावना जताई है. मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बाद किसानों के साथ-साथ आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के अनुसार सीकर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश भी दर्ज हो सकती है. बारिश के दौरान बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

किसानों के लिए राहत की खबर

सीकर कृषि प्रधान जिला है और यहां बड़ी संख्या में किसान खरीफ फसलों की खेती करते हैं. पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी होने के कारण बाजरा, मूंग, ग्वार और अन्य फसलों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही थी. मौसम विभाग का यह ताजा अलर्ट किसानों के लिए राहत लेकर आया है. यदि अच्छी बारिश होती है तो खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों की बढ़वार को फायदा मिलेगा. हालांकि अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने पर किसानों को फसल की निगरानी करने की भी सलाह दी जा रही है.

प्रशासन ने लोगों से बरतने को कहा सावधानी

बारिश के दौरान बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और जलभराव जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं. ऐसे में प्रशासन और मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. यदि बारिश के समय वाहन चला रहे हों तो गति नियंत्रित रखें और जलभराव वाले रास्तों से बचें. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों या खुले स्थानों पर बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचना चाहिए.

तापमान में आएगी गिरावट, उमस से मिलेगी राहत

बारिश के साथ ही जिले के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान थे. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के बाद वातावरण में ठंडक बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी. सुबह और शाम के समय मौसम अधिक सुहावना रहने की संभावना है.

मौसम अपडेट पर रखें नजर

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट और प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर बनाए रखनी चाहिए. खासतौर पर किसान, यात्रा करने वाले लोग और खुले में काम करने वाले श्रमिक मौसम की जानकारी के अनुसार अपनी योजना बनाएं. यदि बारिश का दौर तेज होता है तो जिले के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है.

सीकर में मानसून की वापसी की यह संभावना किसानों के लिए उम्मीद और आम लोगों के लिए राहत लेकर आई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कितना सटीक साबित होता है और जिले में बारिश कितनी रिकॉर्ड होती है.

सीकर जिले में गुरुवार रात से शुक्रवार अलसुबह तक मौसम ने अचानक करवट ली. सीकर शहर, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़ और नीमकाथाना सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली. हालांकि कई निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया और कुछ जगहों पर घरों व दुकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश से जहां खरीफ फसलों के लिए नमी बढ़ी, वहीं तेज बारिश और हवा के कारण कुछ क्षेत्रों में बाजरे की फसल गिरने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

अलवर में मचा कोहराम! कठूमर सड़क हादसे में नाना-नवासे की मौत, रैणी में 7 साल के मासूम की हत्या

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

देखिए VIDEO: राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के फैसले ने मचाया बवाल

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

पहले पत्नी की जान ली, फिर शव छिपाने की रची साजिश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

Dungarpur News: 60 घंटे बाद मौताणा पर हुआ समझौता, तीसरे दिन माइंस से उठाया गया शव

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें

TAGS:
Rajasthan Weather Update
Sikar Weather

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट
2
3
4
5