/बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Sikar Mausam Update: राजस्थान के सीकर जिले में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद मानसून की गतिविधियां दोबारा तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों और 24 घंटे के दौरान तेज बारिश, गरज-चमक और कई इलाकों में अच्छी बरसात की संभावना जताई है. मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बाद किसानों के साथ-साथ आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.

कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना

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मौसम विभाग के अनुसार सीकर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश भी दर्ज हो सकती है. बारिश के दौरान बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

किसानों के लिए राहत की खबर

सीकर कृषि प्रधान जिला है और यहां बड़ी संख्या में किसान खरीफ फसलों की खेती करते हैं. पिछले कुछ दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी होने के कारण बाजरा, मूंग, ग्वार और अन्य फसलों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही थी. मौसम विभाग का यह ताजा अलर्ट किसानों के लिए राहत लेकर आया है. यदि अच्छी बारिश होती है तो खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों की बढ़वार को फायदा मिलेगा. हालांकि अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनने पर किसानों को फसल की निगरानी करने की भी सलाह दी जा रही है.

प्रशासन ने लोगों से बरतने को कहा सावधानी

बारिश के दौरान बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और जलभराव जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं. ऐसे में प्रशासन और मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. यदि बारिश के समय वाहन चला रहे हों तो गति नियंत्रित रखें और जलभराव वाले रास्तों से बचें. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों या खुले स्थानों पर बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचना चाहिए.

तापमान में आएगी गिरावट, उमस से मिलेगी राहत

बारिश के साथ ही जिले के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान थे. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के बाद वातावरण में ठंडक बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी. सुबह और शाम के समय मौसम अधिक सुहावना रहने की संभावना है.

मौसम अपडेट पर रखें नजर

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट और प्रशासन की एडवाइजरी पर नजर बनाए रखनी चाहिए. खासतौर पर किसान, यात्रा करने वाले लोग और खुले में काम करने वाले श्रमिक मौसम की जानकारी के अनुसार अपनी योजना बनाएं. यदि बारिश का दौर तेज होता है तो जिले के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है.

सीकर में मानसून की वापसी की यह संभावना किसानों के लिए उम्मीद और आम लोगों के लिए राहत लेकर आई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कितना सटीक साबित होता है और जिले में बारिश कितनी रिकॉर्ड होती है.

सीकर जिले में गुरुवार रात से शुक्रवार अलसुबह तक मौसम ने अचानक करवट ली. सीकर शहर, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़ और नीमकाथाना सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली. हालांकि कई निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया और कुछ जगहों पर घरों व दुकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश से जहां खरीफ फसलों के लिए नमी बढ़ी, वहीं तेज बारिश और हवा के कारण कुछ क्षेत्रों में बाजरे की फसल गिरने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई.

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