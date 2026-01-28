शादी में गई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, नाना से रोते हुए बोले- टेंट के पीछे ले गया और....

Sikar News: सीकर जिले में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. शादी समारोह में आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की. घटना के बाद मासूम बच्ची सहम गई. अब मासूम के नाना ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है.

8 साल की मासूम पीड़िता के नाना ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनके परिवार में शादी समारोह था. बारात दूसरे गांव में गई थी. बारात में 8 साल की मासूम दोहिती भी उनके साथ गई थी, जहां बच्ची के साथ दरिंदगी हुई लेकिन शादी की रात से ही मासूम दोहिती डरी और सहमी हुई थी.

एक-दो दिन तो वह घरवालों को कुछ भी नहीं बता पाई. मासूम बच्ची को जब घरवालों ने अपने पास बैठाकर पूछा तो उसने अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताया. मासूम ने बताया कि एक युवक ने उसके साथ टेंट के पीछे गलत काम किया.

मजदूरी का काम करने के लिए आया था आरोपी

आरोपी अनजान था, ऐसे में मासूम बच्ची के बताए हुलिए और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने पर परिजनों को आरोपी का पता चला. आरोपी शादी समारोह में मजदूरी का काम करने के लिए आया हुआ था.

आरोपी ने 23 जनवरी की रात मासूम से दरिंदगी की. इसके बाद परिजनों ने 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है.

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन को आए एक श्याम भक्त की दर्शन से पहले ही दुखद मौत हो गई. मुख्य मेला ग्राउंड में दर्शन की प्रतीक्षा के दौरान एक बुजुर्ग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े.

घटना के बाद मौके पर मौजूद श्री श्याम मंदिर कमेटी की एम्बुलेंस द्वारा बुजुर्ग को तत्काल उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान चन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी नन्दपुर, झालावाड़ के रूप में हुई है.

