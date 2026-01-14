एक झपकी और उजड़ गई जिंदगियां! खाटूश्याम जाते समय रींगस में 2 की मौत, 4 घायल

Sikar Accident News: रींगस क्षेत्र में बुधवार अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से जा टकराई. हादसे में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए.

हादसे में मृतकों की पहचान मथुरा निवासी रिंकू सैनी और अमित के रूप में हुई है. वहीं कार चालक दुर्गेश सैनी सहित अजय यादव, केवल सैनी और विनोद घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर के लिए रेफर किया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान अल सुबह करीब साढ़े चार बजे चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और पेड़ से जा टकराई.

यह हादसा रींगस-खाटूश्यामजी रोड पर होटल माखन मटकी के सामने हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. घटना की जानकारी एएसआई सांवताराम गुर्जर ने दी.

खबर अपडेट की जा रही है....



