/डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, जयपुर ले जाते समय चली गई जान, परिजनों ने किया हंगामा

Sikar News: श्रीमाधोपुर इलाके के अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल में रात के समय प्रसव के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने संबंधित चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. देर रात तक अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

प्रसव के बाद बिगड़ी तबीयत, हुआ अत्यधिक रक्तस्राव

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जानकारी के अनुसार सांवलपुरा तंवरान, दमपुरा निवासी दौलत जीवन दया देवी को प्रसव के लिए अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल लाया गया था. अस्पताल में प्रसव के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. इस दौरान उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया.

परिजन प्रसूता को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में सामोद के पास ही उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिजन शव को वापस अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. शव अस्पताल परिसर में पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल परिसर में जमा हो गए. परिजनों ने चिकित्सक डॉ. विजय सैनी पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि मामले में जिम्मेदार चिकित्सक को मौके पर बुलाया जाए और उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए.

परिजनों ने संबंधित चिकित्सक को निलंबित करने के साथ मुआवजा देने की मांग भी रखी. देर रात तक परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे.

पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश का प्रयास

अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया. वहीं अस्पताल पीएमओ डॉ. मनीष जांगिड़ ने भी परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटे.

एंबुलेंस में शव रखकर देर रात तक विरोध

फिलहाल देर रात से परिजन एंबुलेंस में शव रखकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. परिजन चिकित्सक डॉ. विजय सैनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने सहित अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. परिजनों की ओर से चिकित्सक पर लगाए गए आरोपों और उनकी मांगों को लेकर देर रात तक विरोध जारी रहा.