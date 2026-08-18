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डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, जयपुर ले जाते समय चली गई जान, परिजनों ने किया हंगामा

Sikar News: सीकर के अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ने और अत्यधिक रक्तस्राव के बाद जयपुर ले जाते समय मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई, मुआवजे और मुकदमे की मांग की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 18, 2026, 11:10 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 11:10 AM IST
डिलीवरी के बाद बिगड़ी प्रसूता की हालत, जयपुर ले जाते समय चली गई जान, परिजनों ने किया हंगामा
Image Credit: Sikar News

Sikar News: श्रीमाधोपुर इलाके के अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल में रात के समय प्रसव के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने संबंधित चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. देर रात तक अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

प्रसव के बाद बिगड़ी तबीयत, हुआ अत्यधिक रक्तस्राव

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जानकारी के अनुसार सांवलपुरा तंवरान, दमपुरा निवासी दौलत जीवन दया देवी को प्रसव के लिए अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल लाया गया था. अस्पताल में प्रसव के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. इस दौरान उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया.

परिजन प्रसूता को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में सामोद के पास ही उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिजन शव को वापस अजीतगढ़ उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. शव अस्पताल परिसर में पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया.

चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल परिसर में जमा हो गए. परिजनों ने चिकित्सक डॉ. विजय सैनी पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि मामले में जिम्मेदार चिकित्सक को मौके पर बुलाया जाए और उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए.

परिजनों ने संबंधित चिकित्सक को निलंबित करने के साथ मुआवजा देने की मांग भी रखी. देर रात तक परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे.

पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश का प्रयास

अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया. वहीं अस्पताल पीएमओ डॉ. मनीष जांगिड़ ने भी परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटे.

एंबुलेंस में शव रखकर देर रात तक विरोध

फिलहाल देर रात से परिजन एंबुलेंस में शव रखकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. परिजन चिकित्सक डॉ. विजय सैनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने सहित अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है. परिजनों की ओर से चिकित्सक पर लगाए गए आरोपों और उनकी मांगों को लेकर देर रात तक विरोध जारी रहा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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