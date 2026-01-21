Zee Rajasthan
दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर सरपंच को उतारा था मौत के घाट! 8 साल पुराने सरदार राव हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई सहित 12 दोषी करार, आज होगा सजा का ऐलान

Sikar Sarpanch Murder Case: राजस्थान के सीकर जिले में जुराठड़ा गांव के पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला आया है. 23 अगस्त 2017 को दिनदहाड़े हुई इस क्रूर हत्या के मामले में करीब 8-9 साल बाद अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 21, 2026, 07:10 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 09:43 AM IST

Sarpanch Sardar Rao murder case: राजस्थान के सीकर जिले में जुराठड़ा गांव के पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है. लगभग 8-9 साल बाद अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. यह मामला 23 अगस्त 2017 को दिनदहाड़े हुई हत्या से जुड़ा है, जब सरदार राव पलसाना कस्बे में एक किराना दुकान पर बैठे थे और हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी थीं. हत्या के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें आनंदपाल सिंह गिरोह के सुभाष बराल ने सुपारी दी थी.

हत्या का खौफनाक अंजाम
पूर्व सरपंच सरदार राव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. घटना के समय वे नेकीराम की दुकान पर बैठे थे, जब तीन हमलावर आए और बेरहमी से फायरिंग की. सीसीटीवी फुटेज में यह सनसनीखेज वारदात कैद हुई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या पुरानी दुश्मनी और पंचायत चुनाव से जुड़ी रंजिश का नतीजा थी. सुभाष बराल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को सुपारी देकर हत्या करवाई.

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सीकर की एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद सभी 12 आरोपियों को हत्या, साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया. लॉरेंस बिश्नोई के अलावा हरेंद्र, हरदेवराम, भानुप्रताप, सुनील, कुलदीप, मुकेश, यतेंद्र, ओमप्रकाश और अन्य शामिल हैं. यह फैसला 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन सभी को दोषी माना.

आज सजा का ऐलान
21 जनवरी 2026 को कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि हत्या के गंभीर आरोपों के चलते उम्रकैद या फांसी जैसी सख्त सजा हो सकती है. लॉरेंस बिश्नोई, जो वर्तमान में अजमेर जेल में बंद है, इस फैसले से उसके आपराधिक रिकॉर्ड पर और असर पड़ेगा. यह मामला राजस्थान में गैंगवार और सुपारी हत्याओं के खिलाफ मजबूत कार्रवाई का संकेत है. पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग न्याय की इस जीत से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सजा के ऐलान पर सबकी नजर टिकी है.

