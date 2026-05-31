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सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

Sikar Bull Attack: राजस्थान के सीकर जिले में एक ही दिन में सांड के हमले में ANM सहित 2 लोगों की मौत हो गई. ANM पर सांड ने पीछे से हमला किया. वहीं युवक के सीने से सांड का सींग आर-पार हो गया. दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: May 31, 2026, 03:03 PM|Updated: May 31, 2026, 03:03 PM
सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत
Image Credit: Sikar Bull Attack

Sikar Bull Attack: सीकर जिले में आवारा सांडों का राहगीरों पर हमले करने की घटना लगातार जारी है. सीकर के नेछवा और रानोली कस्बे में आवारा सांड के हमले से दो लोगों की मौत हुई. नेछवा थाना इलाके के झाझड़ गांव में ये हादसा हुआ. 28 साल की ANM मधु जांगिड़ पत्नी अमित जांगिड़ निवासी दीपपुरा चारणान जो कि गुमानपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र PHC में पोस्टेड थी वह किसी काम के सिलसिले में नेछवा कस्बे में गई थी. वहां से वह अपने पीहर झाझड़ गांव में आई हुई थी.

गांव में स्थित सांड शाला के पास सांड घूम रहे थे, जिसने पीछे से मधु पर हमला किया. घटना के बाद मधु को इलाज के लिए नेछवा हॉस्पिटल लाया गया. जहां से उसे इलाज के लिए सीकर रेफर कर दिया गया. सीकर में डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया गया.

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दूसरी घटना सीकर के रंगोली कस्बे की है. जहां शाम को करीब 7 से 7:30 बजे के बीच बाणियों की धनी का रहने वाला मुकेश वर्मा (35) जो मजदूरी का काम करता था. मजदूरी करके वो वापस लौट रहा था इसी दौरान रास्ते में स्टेशन रोड के पास हनुमान कॉलोनी में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे. एक सांड ने बाइक पर सवार मुकेश वर्मा पर हमला कर दिया.

सांड का सींग मुकेश के सीने से आर-पार हो गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी रानोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सीकर रैफर किया गया. सीकर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आज रानोली और नेछवा थाना पुलिस की मौजूदगी में दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है.

रानोली इलाके में सांड के हमले में मृत मुकेश के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है. मुकेश मजदूरी का काम कर कर अपना घर चलाता था. दोनों ही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस तरह का यह पहला मामला नहीं है. गांव और शहरों में पूरे दिन आवारा पशु घूमते रहते हैं. कई बार लोगों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो कई बार राह चलते लोगों पर हमला कर देते हैं. अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया जाता है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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