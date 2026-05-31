/सीकर में आवारा सांडों का आतंक, अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत

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Sikar Bull Attack: राजस्थान के सीकर जिले में एक ही दिन में सांड के हमले में ANM सहित 2 लोगों की मौत हो गई. ANM पर सांड ने पीछे से हमला किया. वहीं युवक के सीने से सांड का सींग आर-पार हो गया. दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.
Sikar Bull Attack: सीकर जिले में आवारा सांडों का राहगीरों पर हमले करने की घटना लगातार जारी है. सीकर के नेछवा और रानोली कस्बे में आवारा सांड के हमले से दो लोगों की मौत हुई. नेछवा थाना इलाके के झाझड़ गांव में ये हादसा हुआ. 28 साल की ANM मधु जांगिड़ पत्नी अमित जांगिड़ निवासी दीपपुरा चारणान जो कि गुमानपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र PHC में पोस्टेड थी वह किसी काम के सिलसिले में नेछवा कस्बे में गई थी. वहां से वह अपने पीहर झाझड़ गांव में आई हुई थी.
गांव में स्थित सांड शाला के पास सांड घूम रहे थे, जिसने पीछे से मधु पर हमला किया. घटना के बाद मधु को इलाज के लिए नेछवा हॉस्पिटल लाया गया. जहां से उसे इलाज के लिए सीकर रेफर कर दिया गया. सीकर में डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया गया.
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दूसरी घटना सीकर के रंगोली कस्बे की है. जहां शाम को करीब 7 से 7:30 बजे के बीच बाणियों की धनी का रहने वाला मुकेश वर्मा (35) जो मजदूरी का काम करता था. मजदूरी करके वो वापस लौट रहा था इसी दौरान रास्ते में स्टेशन रोड के पास हनुमान कॉलोनी में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे. एक सांड ने बाइक पर सवार मुकेश वर्मा पर हमला कर दिया.
सांड का सींग मुकेश के सीने से आर-पार हो गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी रानोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सीकर रैफर किया गया. सीकर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आज रानोली और नेछवा थाना पुलिस की मौजूदगी में दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है.
रानोली इलाके में सांड के हमले में मृत मुकेश के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है. मुकेश मजदूरी का काम कर कर अपना घर चलाता था. दोनों ही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस तरह का यह पहला मामला नहीं है. गांव और शहरों में पूरे दिन आवारा पशु घूमते रहते हैं. कई बार लोगों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो कई बार राह चलते लोगों पर हमला कर देते हैं. अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया जाता है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती.
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