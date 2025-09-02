असामाजिक तत्वों ने मंदिर में मूर्ति को किया खंडित, लोगों में आक्रोश

Sikar News: सीकर जिले में कस्बे के गौशाला रोड स्थित सोनी बगीची के शिवालय में असामाजिक तत्वों के द्वारा पार्वती माता की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में कस्बे के गौशाला रोड स्थित सोनी बगीची के शिवालय में असामाजिक तत्वों के द्वारा पार्वती माता की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिससे लगता है कि एक बार श्रीमाधोपुर में फिर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की असामाजिक तत्वों के द्वारा कोशिश की गई है.
जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा गया. चंद्रशेखर लोकनाथका ने बताया कि शाम के समय मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने शिव परिवार में से माता पार्वती की प्रतिमा को खंडित पाया और देखकर अन्य लोगों को भी सूचना दी.
सूचना देते हुए बताया कि किसी असामाजिक तत्वों ने पार्वती माता की मूर्ति को बुरी तरह से खंडित कर दिया और खंडित करने के बाद मूर्ति का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और मोहल्लेवासी मंदिर पर इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे.
साथ ही पुलिस को सूचना दी कि करीब रात 8 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में लोगों से पूछताछ की. मोहल्ले वासियों ने मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद भाई मोदी मंगलवार को बाबा श्याम के दरबार पहुंचे. उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर पूजा-अर्चना की और देश में खुशहाली की दुआएं मांगी. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान मौजूद रहे.
भाजपा मण्डल अध्यक्ष मुकेश रामुका, पटवारी रोहिताश चौधरी व किसान नेता मोहन मावलिया ने भी आगवानी की. सुरक्षा व्यवस्था की कमान डिप्टी संजय बोथरा व थानाधिकारी पवन चौबे ने संभाल रखी थी.
