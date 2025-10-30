खाटूश्यामजी में युवती से छेड़छाड़ को लेकर मारपीट, वीडियो वायरल

Khatu Shyam Viral Video: राजस्थान में सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह विवाद एक युवती से छेड़छाड़ को लेकर हुआ था, जिसके बाद मौके पर मौजूद श्याम भक्तों के बीच आपस में कहासुनी और फिर मारपीट हो गई.

हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को श्याम भक्तों की मारपीट बताकर वायरल किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह घटना पुराना बस स्टैंड राजू की चैन की है और यह 28 अक्टूबर की बताई जा रही है.

खाटूधाम में होने वाली हर मारपीट की घटना को सोशल मीडिया पर श्याम भक्तों से जोड़कर फैलाया जा रहा है, जिससे श्याम भक्तों और लोगों में कई बार गलतफहमी फैल जाती है. फिलहाल थानाधिकारी पवन चौबे वायरल वीडियो की जांच कर रही है और मामले की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

सीकर जिले के नीमकाथाना में गोपाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. शहर की श्रीगोपाल गोशाला मे गोपाष्टमी महोत्सव और गोशाला का वार्षिकोत्सव मनाया गया. गोपाष्टमी पर जीप स्टैंड से विशाल शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा का अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शाख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस दौरान शोभायात्रा शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए श्री गोपाल गौशाला पहुंची. इस दौरान जहां जगह-जगह सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया. गोपाल गौशाला पहुंचने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संतो के प्रवचन हुए.

उसके साथ ही भाषण प्रतियोगिता पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अनेक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विजेता छात्र-छात्रों का सम्मान किया गया. इस दौरान उपखंड अधिकारी राजवीर यादव तहसीलदार अभिषेक सिंह, गोपाल गौशाला के अध्यक्ष दौलत राम गोयल, घुघाड़ी धाम के बिहारीदास महाराज, कौशल दत शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे.