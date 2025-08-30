सितंबर के पहले वीकेंड पर श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे बाबा श्याम के दर्शन, 6-7 सितंबर को बंद रहेगा पट

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में बाब खाटू श्याम मंदिर का पट सितंबर के पहले वीकेंड ( 6 और 7 सितंबर ) से 43 घंटे तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर का पट दर्शनार्थ के लिए बंद रहेगा.
Trending Photos
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में बाब खाटू श्याम मंदिर का पट सितंबर के पहले वीकेंड ( 6 और 7 सितंबर ) से 43 घंटे तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर का पट दर्शनार्थ के लिए बंद रहेगा. चंद्रग्रहण और बाबा श्याम के तिलक श्रृंगार के चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने विशेष सूचना जारी की है.
क्योंकि 7 सितंबर को चंद्रग्रहण और 8 सितंबर को बाबा का तिलक श्रृंगार होगा. ऐसे में 6 सितंबर की रात 10 बजे से लेकर 8 सितंबर की शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे. तिलक श्रृंगार के बाद ही भक्त बाबा श्याम के दरबार में दर्शन कर सकेंगे.
मंदिर 43 घंटे के बाद 8 सितंबर को शाम पांच बजे दर्शन के लिए खुलेगा. गौरतलब है कि हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार किया जाता है. कोरोराना काल के बाद यह पहले बार है कि 43 घंटे लगातार मंदिर के पट बंद रहेंगे.
चंद्रग्रहण के बाद स्नान श्रृंगार और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. बाबा के दरबार में हर साल करोड़ों श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं. ऐसे में दर्शन बंद रहने के कारण हजारों भक्तों की यात्रा प्रभावित होगी.
यह भी पढ़ें- किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल पर अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, बोले- दोनों पहले एक ही साथ...
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!