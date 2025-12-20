बाबा श्याम के भक्तों के लिए बड़ी सूचना, 19 घंटे बंद रहेंगे सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर के पट!

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 दिसंबर की रात 9:30 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद रात्रि में मंदिर परिसर को पूरी तरह खाली करवाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त किया जाएगा. मंदिर बंद रहने की अवधि में आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह सहित मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी.

23 दिसंबर को होगी विशेष पूजा

उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को बाबा श्याम का तिलक और श्रृंगार की विशेष पूजा संपन्न की जाएगी. यह पूजा बाबा श्याम की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की जाएगी, जिसमें विधि-विधान से विशेष अनुष्ठान होंगे. इस दौरान मंदिर के पुजारी और मंदिर कमेटी के अधिकृत सदस्य ही उपस्थित रहेंगे. विशेष पूजा के चलते पूरे दिन मंदिर बंद रहेगा.

मंदिर कमेटी के अनुसार, सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे होने के बाद 23 दिसंबर की शाम 5 बजे मंदिर के पट पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. इसके बाद भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे. मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंदिर कमेटी ने की अपील

मंदिर कमेटी ने श्याम भक्तों से विशेष अपील की है कि वे मंदिर खुलने के समय से पहले खाटू न पहुंचें. कमेटी का कहना है कि निर्धारित समय से पहले आने पर अनावश्यक भीड़ जमा हो सकती है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अपील की गई है.

ठंड में बढ़ जाती है भक्तों की संख्या

गौरतलब है कि खाटूश्यामजी मंदिर में देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. खासकर सर्दियों के मौसम और धार्मिक अवसरों पर भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होता है. ऐसे में मंदिर बंद रहने की अवधि के दौरान अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ट्रैफिक, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

श्रद्धालुओं से किया गया विशेष अनुरोध

मंदिर कमेटी और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे मंदिर के तय समय और दिशा-निर्देशों का पालन करें. इससे दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी और सभी भक्त शांतिपूर्ण तरीके से बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे. श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पहले मंदिर के खुलने के समय की जानकारी अवश्य लें और उसी अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-