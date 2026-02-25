Khatu Shyam Ji: 17 किलोमीटर 21 सौ कीलो पर बाबा श्याम का भक्त कर रहा पेट पलायन यात्रा

Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम जी के मेले के दौरान लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. इनमें से एक भक्त 17 किलोमीटर 21 सौ कीलो पर पेट पलायन यात्रा कर रहा है.
Khatu Shyam Ji: विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की भक्ति की एक कठिन और अद्भुत परीक्षा इन दिनों आस्था के मार्ग पर देखने को मिल रही है. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ निवासी सोनू श्याम की कृपा पाने के लिए असाधारण यात्रा कर रहा है. सोनू पिछले चार दिनों से 2100 लोहे की कीलों पर पेट पलायन करते हुए रींगस से खाटू की ओर बढ़ रहा है.
17 किलोमीटर की यात्रा
भक्ति की इस अनोखी साधना में प्रयुक्त कीलें करीब 5 इंच लंबी हैं, जिनका कुल वजन लगभग 26 किलोग्राम बताया जा रहा है. इन्हीं कीलों पर पेट पलायन करते हुए सोनू करीब 17 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहा है. श्याम भक्त सोनू ने बताया कि वह पिछले तीन सालों से फाल्गुनी मेले में इसी तरह की कठिन यात्रा कर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगा रहा है.
अटूट आस्था और संकल्प
इस साल भी वह छठवें दिन एकादशी के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दर्शन करेगा. सोनू का कहना है कि उसकी एक ही मनोकामना है, हर वर्ष बाबा श्याम इसी तरह बुलाते रहें. उसकी इस अटूट आस्था और संकल्प को देखकर मार्ग में मौजूद श्रद्धालु भाव-विभोर हो रहे हैं और जयकारों के साथ उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं.
27 फरवरी रंगभरी एकादशी
बता दें कि बाबा श्याम की नगरी में फाल्गुन मेला लगा हुआ है, जो 21 फरवरी से शुरू हुआ था और 28 फरवरी को समाप्त होगा. इस दौरान बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है. वहीं, इस साल रंगभरी एकादशी 27 फरवरी को है, जिस दिन और ज्यादा भक्तों की आने की उम्मीद जताई जा रही है.
24 घंटे खुले हैं पट
मेले के दौरान बाबा श्याम के पट 24 घंटे खुले हुए हैं. बाबा श्याम के दर्शन के लिए लाखों भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं और बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं. मंदिर कमेटी का कहना है कि 75 फीट रास्ते की 14 कतारों में लगाए गए अत्याधुनिक गणना कैमरों से श्रद्धालुओं की सटीक गणना की जा रही है क्योंकि भक्त दिन-रात दर्शन कर रहे हैं.
जगन्नाथपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग की थीम
वहीं, मंदिर परिसर को जगन्नाथपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर सजाया गया है. सिंह द्वार पर ज्योतिर्लिंग और मंदिर को लाल-सफेद कपड़ों से सजाया गया है. वहीं, रात में लाइटिंग से पूरा परिसर दिव्य दिख रहा है.
