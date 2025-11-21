Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

19 घंटे बंद रहेंगे बाबा श्याम मंदिर के पट, जानें दिन और समय

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में खाटूश्यामजी में स्थित विश्वविख्यात बाबा श्याम मंदिर के पट 19 घंटे तक बंद रहेंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 21, 2025, 03:52 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 03:52 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?
7 Photos
Rajasthan Sun City

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?

Udaipur Royal Wedding: कौन हैं अरबपति वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना, जिनकी शाही शादी का गवाह बनेगा उदयपुर
8 Photos
Udaipur Royal Wedding

Udaipur Royal Wedding: कौन हैं अरबपति वामसी गदिराजू और नेत्रा मंटेना, जिनकी शाही शादी का गवाह बनेगा उदयपुर

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में होने जा रही साल की सबसे बड़ी रॉयल वेडिंग, कार्ड से लेकर थीम डेकोरेशन और गेस्ट तक जानें सबकुछ!
9 Photos
Udaipur Royal Wedding

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में होने जा रही साल की सबसे बड़ी रॉयल वेडिंग, कार्ड से लेकर थीम डेकोरेशन और गेस्ट तक जानें सबकुछ!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड की शुरुआत! बेहाल होंगे इन जिलों के लोग, हो जाएं सावधान
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड की शुरुआत! बेहाल होंगे इन जिलों के लोग, हो जाएं सावधान

19 घंटे बंद रहेंगे बाबा श्याम मंदिर के पट, जानें दिन और समय

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी में स्थित विश्वविख्यात बाबा श्याम मंदिर के पट 19 घंटे तक बंद रहेंगे. मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के प्रशासन के अनुसार 26 नवंबर को होने वाले तिलक श्रृंगार के विशेष आयोजन के कारण मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.

इसी वजह से 25 नवंबर की रात्रि 10 बजे से मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. तिलक श्रृंगार की विशेष तैयारी और पूजा विधि पूर्ण होने के बाद 26 नवंबर को शाम 5 बजे मंदिर के पट पुनः खोले जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 26 नवंबर की शाम 5 बजे पट खुलने के बाद ही खाटूधाम पहुंचें, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके और किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था न हो.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

सीकर जिला खाटूश्यामजी कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय विकास समिति (एसडीएमसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य बनवारी लाल कुमावत ने की. बैठक में सदस्यों ने विद्यालय विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई.

बैठक में मुख्य रूप से विद्यालय के भवन व भूमि दोज करने संबंधी निविदा प्रक्रिया करने, जमींदोज किए जाने वाले भवन के सामान की नीलामी की प्रक्रिया, जर्जर भवन के सामान के हस्तांतरण संबंधी निर्णय, विद्यालय से संबंधित दुकानों के किराया नवीनीकरण पर चर्चा, अध्यक्ष व सदस्यों के परामर्श अनुसार विद्यालय से जुड़े अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विद्यालय के सुचारू संचालन और भौतिक सुधारों को प्राथमिकता देने पर सहमति भी व्यक्त की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news