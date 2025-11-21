19 घंटे बंद रहेंगे बाबा श्याम मंदिर के पट, जानें दिन और समय

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में खाटूश्यामजी में स्थित विश्वविख्यात बाबा श्याम मंदिर के पट 19 घंटे तक बंद रहेंगे.
Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी में स्थित विश्वविख्यात बाबा श्याम मंदिर के पट 19 घंटे तक बंद रहेंगे. मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के प्रशासन के अनुसार 26 नवंबर को होने वाले तिलक श्रृंगार के विशेष आयोजन के कारण मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी.
इसी वजह से 25 नवंबर की रात्रि 10 बजे से मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे. तिलक श्रृंगार की विशेष तैयारी और पूजा विधि पूर्ण होने के बाद 26 नवंबर को शाम 5 बजे मंदिर के पट पुनः खोले जाएंगे.
श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 26 नवंबर की शाम 5 बजे पट खुलने के बाद ही खाटूधाम पहुंचें, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके और किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था न हो.
सीकर जिला खाटूश्यामजी कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय विकास समिति (एसडीएमसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य बनवारी लाल कुमावत ने की. बैठक में सदस्यों ने विद्यालय विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई.
बैठक में मुख्य रूप से विद्यालय के भवन व भूमि दोज करने संबंधी निविदा प्रक्रिया करने, जमींदोज किए जाने वाले भवन के सामान की नीलामी की प्रक्रिया, जर्जर भवन के सामान के हस्तांतरण संबंधी निर्णय, विद्यालय से संबंधित दुकानों के किराया नवीनीकरण पर चर्चा, अध्यक्ष व सदस्यों के परामर्श अनुसार विद्यालय से जुड़े अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने विद्यालय के सुचारू संचालन और भौतिक सुधारों को प्राथमिकता देने पर सहमति भी व्यक्त की.
