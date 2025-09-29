मधुमक्खियों का श्मशान घाट पर हमला, दाह संस्कार के दौरान 50 से अधिक घायल

Neemkathana News: नीमकाथाना के गुहाला में डेहरा जोहड़ी की ढाणी नोवडी के श्मशान घाट पर दाह संस्कार के लिए एकत्र हुए लोगों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे 50 से अधिक लोग घायल हो गए.
Trending Photos
Sikar News: राजस्थान के नीमकाथाना इलाके के गुहाला में एक दुखद घटना ने सभी को चौंका दिया, जब डेहरा जोहड़ी की ढाणी नोवडी में श्मशान घाट पर दाह संस्कार के लिए एकत्र हुए लोगों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में करीब 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, एक वृद्ध की मृत्यु के बाद परिजन और ग्रामीण उनके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. जैसे ही दाह संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं, पास के छत्ते से मधुमक्खियों ने भीड़ पर धावा बोल दिया, जिससे वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे.
घायलों को अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर
मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए लोगों को तत्काल गुहाला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश को छुट्टी दे दी गई. हालांकि, एक युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे नीमकाथाना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मधुमक्खियों के डंक से कई लोगों को तेज दर्द और सूजन की शिकायत हुई. अस्पताल प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों की मदद की.
पीपी किट पहनकर पूरा हुआ दाह संस्कार
घटना के बाद श्मशान घाट पर दाह संस्कार का कार्य रुक गया था, लेकिन परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए पीपी किट पहनकर अंतिम संस्कार संपन्न किया. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन को श्मशान घाटों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत उजागर की है. ग्रामीणों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए छत्तों को हटाने और नियमित जांच के इंतजाम किए जाएं. यह घटना न केवल दुखद थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्राकृतिक जोखिमों से निपटने के लिए जागरूकता और सावधानी कितनी जरूरी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!