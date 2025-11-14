Zee Rajasthan
Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 14, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 07:51 PM IST

बिहार में BJP की जीत के बाद सीकर में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, बांटी मिठाई

Sikar News: बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद सीकर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए आतिशबाजी की और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया. जाट बाजार में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की. भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा नेता रमेश जलधारी और नीलम मिश्रा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया.

नेताओं ने कहा कि यह परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के विश्वास की जीत है. बीते कुछ दिनों से भाजपा कार्यकर्ता देशभर में परिणामों को लेकर उत्साहित थे और जैसे ही बहुमत के आंकड़े आए, उत्सव का माहौल बन गया.

भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई दिशा दी है, उसी भरोसे के साथ बिहार की जनता ने भाजपा पर दोबारा भरोसा जताया है.

यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास की जीत है. पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि भाजपा केंद्र से लेकर राज्य तक जनहित की नीतियों पर काम कर रही है. यह जीत दिखाती है कि जनता कांग्रेस या विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति को अब स्वीकार नहीं करती. जनता अब विकास चाहती है, और भाजपा ने वही दिया है.

उन्होंने कहा कि इस जीत से पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत हुआ है. नीलम मिश्रा ने कहा कि भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने इस बार लगातार जनसंपर्क कर पार्टी की नीतियों को घर-घर पहुंचाया. महिलाओं ने बूथ स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई और यह जीत महिला शक्ति का भी प्रतीक है. उन्होंने बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में भी पार्टी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी.

