भीषण गलन वाली ठंड में सुबह 8 बजे परीक्षा का विरोध, शेखावाटी विश्वविद्यालय के टाइम टेबल पर छात्रों का फूटा गुस्सा

Shekhawati University: सीकर जिले के नीमकाथाना में छात्र संगठन एसएफआई (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्नातक परीक्षाओं के समय-सारणी के खिलाफ आज बड़ा कदम उठाया. संगठन ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाम से प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा टाइम टेबल में तत्काल संशोधन की मांग की है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 10, 2026, 12:26 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 12:26 PM IST

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में छात्र संगठन एसएफआई ने आज शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाओं की समय सारणी को संशोधन करवाने की मांग को लेकर कुलगुरु के नाम से प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा .एसएफआई नीम का थाना जिला महासचिव विक्रम यादव ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि अभी शेखावाटी विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षाओं की टाइम टेबल जारी किया है उसमें स्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा का टाइम सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक का रखा है.

तो आज छात्र संगठन में एसएफआई इस बात का विरोध कर रहा है क्योंकि वर्तमान समय में ठंड बहुत भयंकर है और ऐसे में विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से चलकर अपने-अपने परीक्षा केंद्रों तक रोजाना नहीं पहुंच सकते क्योंकि ग्रामीण परिवेश से यातायात की समस्या रहती है और एक तरफ ठंड इतनी ज्यादा है की जहां पर जिला कलेक्टर स्कूलों की तो ठंड की वजह से छुट्टी करते हैं और इधर कॉलेज वाले बच्चों को सुबह 8:00 बजे से परीक्षा देने को बोलते हैं 8:00 बजे से परीक्षा शुरू होने का मतलब है 7:30 बजे परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश बंद हो जाता है .इसलिए विद्यार्थियों को 7:00 बजे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना पड़ेगा जो कि हर हाल में इस कड़ाके की ठंड में एक चुनौती से कम नहीं.

जिला संयुक्त सचिव मयंक शर्मा ने बताया कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी इतना सक्षम नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत साधन से परीक्षा देने पहुंच सके और सबसे खास समस्या लड़कियों के लिए है जब ऐसी हालत हो रखे हैं कि 11:00 तक कोहरा खत्म नहीं होता तो ऐसे में लड़कियां सुबह 5:00 बजे घर से कैसे निकल सकते हैं.

SNKP महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष अंकित गुर्जर ने बताया कि यह समस्या केवल नीमकाथाना के SNKP के बच्चों महाविद्यालय की ही नहीं है बल्कि शेखावाटी विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालय के बच्चों की समस्या है तो जल्द से जल्द परीक्षा का समय है 8:00 बजे से शुरू किया जाए अन्यथा छात्र संगठन एसएफआई सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेगा.

इस दौरान मौजूद रहे जिला महासचिव विक्रम यादव संयुक्त सचिव मयंक शर्मा महाविद्यालय का अध्यक्ष अंकित गुर्जर महाविद्यालय इकाई सचिव दीपक रावत उपाध्यक्ष अमित चेची, पिंकी सैनी ,मोहित यादव ,रोहित यादव ,पुष्कर ,राहुल ,अंकित सैनी, विकास जैफ, रोहित जैफ,विकास जैफ, राजपाल जैफ, पीयूष जैफ, संजय जैफ, हिमांशु वर्मा , कानाराम गुर्जर, अश्विन जिलोवा सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे.

