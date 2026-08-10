/निकाय चुनाव से पहले खंडेला BJP एक्टिव, हर वार्ड में संगठन मजबूत करने की रणनीति तैयार

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सीकर जिले के खंडेला में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी गतिविधियों को धार देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भाजपा शहर मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई.

बैठक में विधायक सुभाष मील के सानिध्य में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की. बैठक का मुख्य फोकस खंडेला नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने पर रहा. विधायक सुभाष मील ने कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और अपने-अपने वार्डों में चुनावी तैयारियों को गति देने का आह्वान किया.

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हर वार्ड में सक्रिय होने का दिया संदेश

बैठक के दौरान विधायक सुभाष मील ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय चुनाव केवल प्रत्याशियों के स्तर पर नहीं, बल्कि संगठन की पूरी ताकत के साथ लड़ा जाना चाहिए. इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने वार्ड में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्थानीय लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने, उनकी समस्याओं को समझने और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने पर जोर दिया. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि वार्ड स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को किस तरह मजबूत किया जाए, ताकि चुनाव के दौरान पार्टी का अभियान प्रभावी तरीके से चल सके.



भाजपा का बोर्ड बनाने पर जोर

निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक में पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट नजर आया. विधायक सुभाष मील ने कार्यकर्ताओं से आगामी नगर पालिका चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि चुनाव की सफलता के लिए संगठन की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी. बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को अलग-अलग वार्डों में चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं.



संगठन को मजबूत करने पर फोकस

बैठक में केवल चुनावी रणनीति ही नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई. कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियों को तेज करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए. भाजपा नेताओं का जोर इस बात पर रहा कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों और जनता से जुड़े विषयों को प्रमुखता के साथ उठाया जाए. वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता को चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा माना गया.



बैठक में ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक सुभाष मील के अलावा मंडल अध्यक्ष धीरज कौशिक, व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष बद्रीप्रसाद अलिया, अग्रवाल समाज अध्यक्ष किशोरीलाल नारनौली, सैनी जागृति संस्था अध्यक्ष बनवारीलाल सैनी, सत्तार मलकान, हाफिज इकबाल, ओपी यादव, रामोतार करबाका, पवन अग्रवाल पिपराली वाले, नारायण मोदी और अब्दुल सलाम सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.



बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आया. पार्टी ने जिस तरह वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां बांटने और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया है, उससे साफ है कि खंडेला नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है. अब आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से वार्ड स्तर पर तैयारियां और तेज होने की उम्मीद है.

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