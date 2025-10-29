Zee Rajasthan
सीकर में भाजपा नेता ललित पंवार से मारपीट, आरोपियों की तलाश जारी

Sikar News: सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास भाजपा नेता ललित पंवार पर बाइक सवार दो युवकों ने हमला कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 29, 2025, 03:24 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 03:24 PM IST

सीकर में भाजपा नेता ललित पंवार से मारपीट, आरोपियों की तलाश जारी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास भाजपा नेता ललित पंवार पर बाइक सवार दो युवकों ने हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने उनसे मारपीट की और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की.

घटना में ललित पंवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ सहित पार्टी के कई पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमों को रवाना किया गया है.

सीकर के नीमकाथाना इलाके में गणेश्वर धाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई. कलश यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई. कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई, जहां डीजे की धुन पर महिलाएं नाचती गाती हुई मुख्य मार्गों से निकली.

वहीं पुरुष हाथों में निशान लेकर यात्रा में शामिल हुए. कलश यात्रा गुवार की ढाणी में स्थित भेरुजी के मंदिर में पहुंची, जहां पर वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. हवन, पूजा अर्चना के बाद भंडारा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें श्रद्धालुओं पंगत प्रसादी ग्रहण करेंगे. वहीं रात को मासियो द्वारा नेहड़ा प्रोग्राम होगा. जिसमें मासी रामायण महाभारत के प्रसंग सुनाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

