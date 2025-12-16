Zee Rajasthan
Sikar Railway Station Bomb Threat: सीकर रेलवे स्टेशन को बम की धमकी, नीमकाथाना स्टेशन पर पुलिस-प्रशासन का छापा, फर्जी निकला अलर्ट

Sikar Control Room Bomb Threat: सीकर कंट्रोल रूम से मिली स्टेशन को बम से उड़ने की धमकी की सूचना.सूचना पर पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीम भी पहुंची मौके पर. रेलवे स्टेशन की की गई गहनता से जांच. जांच में नहीं मिली कोई भी संधिग्ध वस्तु.पुलिस कर रही है मामले की जांच.

Published: Dec 16, 2025, 09:10 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 09:10 AM IST

Sikar Railway Station Bomb Threat: सीकर जिले के नीमकाथाना रेलवे स्टेशन को अचानक बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. सूचना पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश मीणा,उपखंड अधिकारी राजीव यादव, पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान, थाना अधिकारी बिजेंद्र सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और रेलवे स्टेशन की गहनता से जांच की गई लेकिन जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

जिस नंबर से कंट्रोल रूम पर फोन आया उसकी लोकेशन भी सीकर के आसपास पाई गई पुलिस की ओर से मोबाइल नंबर पर फोन भी किया गया, लेकिन जिस नंबर पर फोन आया उसे व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया.अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सर्तक हुआ और स्टेशन पर पहुंचे और वहां जांच की गई.

हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि धमकी देने वाला कौन है और उसकी मंशा क्या थी. पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं. कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर बारीकी से जांच की गई लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

कंट्रोल रूम पर जिस नंबर से फोन आया उसे नंबर पर भी फोन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया और उसे लोकेशन भी सीकर के आसपास आ रही थी फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

कंट्रोल रूम में फोन करके, बम से उड़ाने की धमकी देने पर सजा का प्रावधान

भारत में किसी कंट्रोल रूम में फोन करके रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देना कोई छोटा-मोटा मजाक नहीं है. यह सीधे-सीधे गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है – जनता में दहशत फैलाना, आपराधिक धमकी देना और होक्स बॉम्ब थ्रेट. कई बार लोग नशे में या प्रैंक के चक्कर में ऐसा कर बैठते हैं, लेकिन कानून की नजर में यह भारी पड़ता है. जुलाई 2024 से नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद पुरानी IPC की जगह नई धाराएं और सख्त हो गई हैं.

सबसे पहले BNS की धारा 351 – क्रिमिनल इंटिमिडेशन. अगर धमकी मौत, गंभीर चोट या संपत्ति नष्ट करने की है, तो सजा 2 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना. रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर बम की धमकी तो सीधे इसी में फिट बैठती है. फिर धारा 353 – पब्लिक मिसचीफ. जनता में भय या अलार्म पैदा करने वाला बयान देने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों. ऐसे कॉल से पुलिस, बॉम्ब स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड सब अलर्ट हो जाते हैं, पब्लिक में अफरा-तफरी मचती है – यह सब इसी धारा में कवर होता है.

रेलवे एक्ट की धाराएं भी लगती हैं. रेलवे संपत्ति को खतरे में डालना या झूठी सूचना देना – इसके तहत अलग से सजा और भारी जुर्माना. कई मामलों में कोर्ट 3-5 साल की कैद और लाखों का जुर्माना ठोक देता है. फोन ट्रेस हो जाता है, छुपना मुश्किल. हाल के स्कूल, फ्लाइट या रेलवे थ्रेट मामलों में देखिए – आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, और जमानत भी आसानी से नहीं मिलती.

कई बार युवा या नशे में लोग सोचते हैं मजाक है, लेकिन कोर्ट इसे हल्के में नहीं लेता. संसाधनों का दुरुपयोग, पब्लिक का डर – सबको देखते हुए सजा सख्त होती है. अगर आतंकवाद से लिंक लगी तो UAPA भी लग सकता है. सलाह यही है – कभी मजाक में भी ऐसा न करें. एक फोन कॉल जिंदगी बर्बाद कर सकता है. कानून सबके लिए बराबर है, और अब नई BNS में प्रावधान और कड़े हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी.


