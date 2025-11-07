फतेहपुर में किन्नर समाज का अनोखा उपहार, मायरा भरकर दुल्हन को दिए सोना-चांदी व नकद

Sikar Kinnar Mayra: आमतौर पर किन्नर समुदाय को शादी-समारोहों में बधाई मांगते या आशीर्वाद देते देखा जाता है, लेकिन राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में किन्नर समाज ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की, जो चर्चा का विषय बन गई. गुरुवार को एक विवाह समारोह में किन्नर समाज ने न केवल मायरा भरा, बल्कि हजारों रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और कपड़ों का तोहफा देकर दुल्हन के परिवार को सम्मानित किया. यह घटना सामाजिक समावेशिता और एकजुटता का प्रतीक बनी, जहां किन्नरों ने रीति-रिवाजों को निभाते हुए समाज को नया संदेश दिया.

किन्नर पूनम के नेतृत्व में भव्य मायरा

कार्यक्रम का संचालन किन्नर पूनम उर्फ रेशमा भुआजी खंडेलवाल ने किया, जिन्होंने अन्य किन्नर बहनों के साथ मिलकर अपनी 'धर्म बहन' तारामणी प्रजापत की पुत्री की शादी में भाग लिया. रेशमा भुआजी ने बताया, "हमारा समाज सदैव आशीर्वाद देता है, लेकिन आज हमने उल्टा योगदान दिया. दुल्हन को ससुराल में मजबूत कदम रखने का उपहार दिया." डीजे की धुन पर सवार गाड़ी में नाचते-गाते वे बारात पहुंचे और भात भरने की रस्म निभाई. मायरा में नकद धनराशि के अलावा सोने की चूड़ियां, चांदी के पायल और परंपरागत वस्त्र शामिल थे. विवाह स्थल पर उमड़े लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से किन्नर समाज का स्वागत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सामाजिक एकजुटता का संदेश

इस अवसर पर लक्ष्मीबाई सहित लक्ष्मणगढ़, सीकर, नवलगढ़ और रामगढ़ के किन्नर समुदाय के सदस्य मौजूद रहे. किन्नर लक्ष्मीबाई ने कहा, "हमारा समाज अक्सर हाशिए पर रहता है, लेकिन ऐसे कार्यों से हम मुख्यधारा का हिस्सा बनते हैं. यह दुल्हन के परिवार के लिए सौभाग्य का प्रतीक है." फतेहपुर के स्थानीय निवासियों ने किन्नर समाज की इस पहल की खूब सराहना की. ग्रामीणों का कहना था कि यह घटना सामाजिक भेदभाव मिटाने में मील का पत्थर साबित होगी.