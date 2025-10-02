Zee Rajasthan
सीकर में गोवंश पर क्रूरता, गाड़ी से कुचलने का वीडियो वायरल, हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

Brutal Attack on Cow: राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा, लक्ष्मणगढ़ में एक बेजुबान गोवंश को पहले टक्कर मारी गई और फिर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया. इस जघन्य कृत्य के खिलाफ सांसद हनुमान बेनीवाल और छात्र नेता निर्मल चौधरी ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Published: Oct 02, 2025, 06:23 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 06:23 AM IST

SIkar Crime News: राजस्थान के सीकर जिले में एक बेजुबान गोवंश पर हुई क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने राजनीतिक हलचल मचा दी है. नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इस घटना को भाजपा शासन की विफलता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे सवाल किया है. बेनीवाल के ट्वीट ने न केवल गौसेवकों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया है, बल्कि विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बनाने का फैसला किया है.

गोवंश को कुचलने की कोशिश
वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक गाड़ी में सवार कुछ लोग जानबूझकर एक गोवंश को कुचलने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना नेछवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ के पास हुई, जहां पहले वाहन ने टक्कर मारी और फिर बेरहमी से गाड़ी चढ़ा दी. वीडियो में आरोपी खुशी-खुशी भागते नजर आ रहे हैं, जो इस क्रूरता को और गंभीर बनाता है. सोशल मीडिया पर #JusticeForCow और #GauHatyara जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, और हजारों यूजर्स ने इसे शेयर किया है.

बेजुबान के साथ हुई क्रूरता- हनुमान बेनीवाल
हनुमान बेनीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो राजस्थान के सीकर जिले का बताया जा रहा है, गायों के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा के शासन काल में बेजुबान गोवंश के साथ यह क्या हो रहा है? मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से प्रश्न है कि एक बेजुबान के साथ जो क्रूरता हुई है, उसको लेकर इस गाड़ी में बैठे सभी संकीर्ण मानसिकता के अपराधियों के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही कब करोगे?" इस ट्वीट को अब तक 50 हजार से अधिक लाइक्स और 10 हजार रीट्वीट मिल चुके हैं. बेनीवाल ने इसे "भाजपा की पोल खोलने वाली घटना" करार देते हुए कहा कि गौ-रक्षा के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी असल में बेजुबानों की हिफाजत नहीं कर रही.

छात्र नेता निर्मल चौधरी ने भी किया ट्वीट

राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा, लक्ष्मणगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. एक बेजुबान गोवंश के साथ हुई क्रूरता की घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी तीखी निंदा हो रही है. छात्र नेता निर्मल चौधरी ने इस घटना को इंसानियत पर करारा तमाचा बताते हुए अपने एक ट्वीट में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

घटना के अनुसार, नेछवा में एक वाहन चालक ने पहले गोवंश को टक्कर मारी और फिर जानबूझकर उस पर गाड़ी चढ़ा दी. इस क्रूर कृत्य को देखकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया जघन्य अपराध था. गोवंश, जो भारतीय संस्कृति में पूजनीय माना जाता है और जो सिर्फ घास-पानी पर निर्भर रहता है, उस पर ऐसी बर्बरता ने सभ्यता के मूल्यों को चुनौती दी है.

हैवानियत की पराकाष्ठा

छात्र नेता निर्मल चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, "यह हमला गोवंश पर नहीं, बल्कि हमारी करुणा, सभ्यता और इंसानियत पर है." उन्होंने इस कृत्य को हैवानियत की पराकाष्ठा बताते हुए दोषी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की. चौधरी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को बख्शना न केवल इंसाफ के साथ विश्वासघात होगा, बल्कि यह भविष्य में बेजुबानों पर अत्याचार को बढ़ावा देगा. उनके ट्वीट को व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिसमें लोग इस क्रूरता की निंदा कर रहे हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

