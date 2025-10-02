सीकर में सांड की बेरहमी से हत्या, गाड़ी से रौंदने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sikar News: सीकर जिले के नेछवा थाना क्षेत्र में बावरियों के मोहल्ले में कल शाम उस समय हड़कंप मच गया जब गाड़ी की टक्कर मारकर बेरहमी से एक सांड को गाड़ी से कुचल दिया गया. घटना को लेकर इलाके में गुस्सा है. और देर रात नेछवा थाने का घेराव किया . पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर जीप जब्त कर ली है. जानकारी के अनुसार, मोहल्ले में चल रहे विवाह समारोह चल रहा था.

गली में अचानक एक सांड वहां आ गया. इसी बीच गाड़ी में सवार प्रेमचंद बावरी ने सांड को दौड़ाया और गाड़ी पीछे लगाकर उसे टक्कर मार दी. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते है कि आरोपी टक्कर मारने के बाद गाड़ी को सांड पर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और गौसेवकों में भारी आक्रोश है.



गड़ोदा शिवमठ धाम के महंत महावीर जति महाराज ने इस संबंध में नेछवा थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने इस मामले में प्रेमचंद बावरी और शिवराज बावरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. घटना के बाद गौसेवकों और महंत महावीर जति ने देर शाम थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गाड़ी सहित डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है. गांव में घटना के बाद से आक्रोश है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वही पशु चिकित्सकों ने सांड का पोस्टमार्टम किया बाद में सांड का सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-