सीकर में सांड की बेरहमी से हत्या, गाड़ी से रौंदने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bull Killed Mercilessly by Car: सीकर जिले के नेछवा थाना क्षेत्र के बावरियों के मोहल्ले में एक विवाह समारोह के दौरान बीती शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब प्रेमचंद बावरी नामक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से एक सांड को बेरहमी से कुचल दिया। जानकारी के अनुसार, गली में अचानक आए सांड को प्रेमचंद ने गाड़ी से दौड़ाया और टक्कर मारकर उसे रौंद दिया, जिससे सांड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 02, 2025, 08:29 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 08:29 AM IST

Sikar News: सीकर जिले के नेछवा थाना क्षेत्र में बावरियों के मोहल्ले में कल शाम उस समय हड़कंप मच गया जब गाड़ी की टक्कर मारकर बेरहमी से एक सांड को गाड़ी से कुचल दिया गया. घटना को लेकर इलाके में गुस्सा है. और देर रात नेछवा थाने का घेराव किया . पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर जीप जब्त कर ली है. जानकारी के अनुसार, मोहल्ले में चल रहे विवाह समारोह चल रहा था.

गली में अचानक एक सांड वहां आ गया. इसी बीच गाड़ी में सवार प्रेमचंद बावरी ने सांड को दौड़ाया और गाड़ी पीछे लगाकर उसे टक्कर मार दी. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते है कि आरोपी टक्कर मारने के बाद गाड़ी को सांड पर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और गौसेवकों में भारी आक्रोश है.


गड़ोदा शिवमठ धाम के महंत महावीर जति महाराज ने इस संबंध में नेछवा थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने इस मामले में प्रेमचंद बावरी और शिवराज बावरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. घटना के बाद गौसेवकों और महंत महावीर जति ने देर शाम थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गाड़ी सहित डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है. गांव में घटना के बाद से आक्रोश है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वही पशु चिकित्सकों ने सांड का पोस्टमार्टम किया बाद में सांड का सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

