/रींगस में चोरों का आतंक, एक ही रात में पांच मकानों को बनाया निशाना

Sikar Theft News: सीकर जिले के रींगस कस्बे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीती रात अज्ञात चोरों ने जैतूसर रोड स्थित पांच मकानों को निशाना बनाकर इलाके में सनसनी फैला दी. बदमाशों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. सबसे पहले उन्होंने घरों के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए, ताकि अंदर मौजूद लोग बाहर न निकल सकें और चोरी में किसी तरह की बाधा न आए. हालांकि उनकी यह योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी.



लोगों के जागने से भागे बदमाश

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जानकारी के अनुसार चोरों ने तीन आवासीय मकानों के ताले और खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया. इसी दौरान किसी प्रकार की आवाज सुनकर घर के सदस्य जाग गए. परिजनों की हलचल देखकर बदमाश घबरा गए और मौके से फरार हो गए. समय रहते लोगों के जाग जाने के कारण चोर किसी बड़ी चोरी या अन्य गंभीर वारदात को अंजाम नहीं दे सके. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा.



क्षेत्र में फैली दहशत

घटना के बाद पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से रींगस में चोरी और चोरी के प्रयास की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और रात के समय परिवार खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. कई लोगों ने बताया कि अब वे रातभर जागकर अपने घरों की निगरानी करने को मजबूर हैं.



पुलिस व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त नहीं होने के कारण बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. उनका कहना है कि चोरी की सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ गया. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि संवेदनशील इलाकों में रात के समय गश्त बढ़ाई जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए.

लगातार बढ़ती वारदातों से चिंता

रींगस में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. एक ही रात में पांच मकानों को निशाना बनाए जाने की घटना ने यह साफ कर दिया है कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में बड़ी वारदात होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, रात्रि गश्त को और प्रभावी बनाया जाए तथा चोरी की घटनाओं में शामिल बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाए. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना के बाद रींगस के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और वे पुलिस से ठोस एवं त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.

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