सीकर में घर की दीवार तोड़कर 2 मासूमों को बेकाबू कार ने मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत

Sikar News: जिले के नीमकाथाना इलाके सदर थाना अंतर्गत महावा गांव में एक बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गई. हादसे में दो बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों बहनों को नीमकाथाना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 12 वर्षीय शिल्पा की मौत हो गई जबकि अनु गंभीर रूप घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है.

घटना की सूचना पर सदर पुलिस सदर पुलिस मौके पर पहुंची घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. सदर थाने के हेड कांस्टेबल किशन लाल ने बताया कि बच्ची के चाचा राजेंद्र कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि मेरी भतीजी शिल्पा और अनु घर के बाहर खेल रही थी तभी अचानक तेज रफ्तार में गाड़ी आई और उनको टक्कर मार दी, जिससे कि उनकी भतीजी शिल्पा और अनु गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां शिल्पा की मौत हो गई. वहीं अनु का इलाज जारी है.

घटना के बाद मौके पर कार चालक आदित्य सिंह मौके से फरार हो गया. घटना को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



पढ़ें सीकर से एक और खबर

एक घर और 3 अर्थियां, सीकर में सड़क हादसे ने एक ही पल में उजाड़ दिया पूरा परिवार

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के अजीतगढ के सीपुर गांव के जयपुर हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. हादसे में दो सगे भाई दशरथ बुनकर और महेंद्र बुनकर तथा दशरथ की 5 वर्षीय मासूम पुत्री भानु की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि परिवार की 19 वर्षीय वर्षा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

बिजली फिटिंग और चिनाई का काम करते थे दोनों भाई

दोनों मृतक भाई जयपुर में बिजली फिटिंग और चिनाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी. अब दोनों भाईयों के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, जिससे परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गया है. घर में मातम पसरा है, बुजुर्ग माता-पिता तथा पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, और गांव का हर व्यक्ति इस त्रासदी से गमगीन है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-