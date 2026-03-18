Chaitra Navratri 2026: क्यों अपने भाई से नाराज हो गई थी जीण माता? पढ़ें पूरी कहानी

Chaitra Navratri 2026: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नवरात्रि में होने वाले नवरात्रि मेले का कल विधिवत रूप से शुभारंभ किया जाएगा. प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जीण माता का नवरात्रि मेले वर्ष में दो बार लगता है. शेखावाटी क्षेत्र में विशेष पर्व के रूप में मनाए जाने वाला नवरात्रि एक त्यौहार है.

जीण माता का का मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, जिसके पीछे एक मान्यता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब इसी मंदिर में शेखावाटी के मंदिरों को खंडित करता हुआ आया था और जब यहां पहुंचा तो उसको बड़ी मधुमक्खियां का सामना करना पड़ा और उसकी पूरी सेवा को मधुमक्खियां ने घायल कर दिया था.

औरंगजेब हुआ मंदिर में नतमस्तक

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जब मधुमक्खियां ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तब औरंगजेब जीणमाता के मंदिर में नतमस्तक हो गया था और उसने यह प्रण लिया था कि जब तक वह जीवित रहेगा, यहां पर उसकी तरफ से अखंड दीप प्रज्वलित किया जाएगा. इसके बाद मधुमक्खियां ने उनका पीछा छोड़ा था. मंदिर परिसर में ही भंवरों की रानी का मंदिर बना हुआ है. यह एक ऐसा मंदिर है, जहां पर आज भी मुस्लिम परिवार के लोग नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं और मंदिर की सीढ़ियों की साफ-सफाई नवरात्रि में मुस्लिम परिवार के द्वारा की जाती है.

लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु

इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नौ दिन तक दर्शन करते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन विधिवत रूप से पूजा करके मेले समापन कर दिया जाता है. मेले में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के साथ चिकित्सा विभाग की टीम के साथ मंदिर कमेटी लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए जुटी हुई है.

जीण माता का मंदिर सीकर जिला मुख्यालय से तीस किलोमीटर की दूरी पर है. यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना बताए जाता है. मंदिर का तीन सौ साल पहले जीर्णोद्धार हुआ था, उसका उल्लेख दस्तावेजों में मौजूद है. मंदिर के चारों तरफ घना वन और पहाड़ी क्षेत्र है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य की एक सुंदर रचना देखने को मिलती है.

जीण माता की भाई हर्षनाथ का मंदिर

पहाड़ी के ऊपर जीण माता की भाई हर्षनाथ का मंदिर है, जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है. जीणमाता के हर्ष नाम के भाई थे. माना जाता है कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था और उनके एक भाई था, जिसका नाम हर्ष था. दोनों भाई बहनों में अटूट प्रेम था. भाई की शादी के बाद एक दिन हर्ष की पत्नी और बहन दोनों कुएं से पानी लेकर घर आ रही थी. भाभी और ननद में पानी लेकर आते समय दोनों के बीच में इस बात को लेकर मनमुटाव हो गया कि हर्ष ज्यादा प्रेम किसको करता है.

इस बात को लेकर उन्होंने शर्त लगाई की भाई, जिसका पानी से भरा मटका सिर पर से उतारेगा. उसी को हर्ष अधिक प्रेम करता है. जैसे ही भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची. हर्ष ने अपनी पत्नी के सिर से पहले मटका उतार दिया, इस बात को लेकर बहन जीण माता नाराज हो गई और उन्होंने घर का त्याग कर दिया और वह काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लग गई.

बहन को मनाने के लिए गए पीछे-पीछे

इस बात को लेकर हर्ष अनभिज्ञ था, उन्होंने अपनी बहन को मनाने के लिए पीछे-पीछे काजल शिखर पर पहुंचे और अपनी बहन को घर जाने के लिए मनाने का प्रयास किया लेकिन जीण माता अपने निर्णय पर अडिग रही और उन्होंने घर जाने के लिए मना कर दिया. बहन को इस अवस्था में देखकर भाई ने भी घर पर नहीं जाने का प्रण कर लिया और हर्ष पर्वत पर ही बैठकर तपस्या शुरू कर दी.

आज जीण माता के भाई हर्ष की पूजा भेरुजी के रूप में की जाती है. मान्यता है कि जीण माता दुर्गा का अवतार है और शेखावाटी क्षेत्र की कई जातियों की कुलदेवी है. दूसरे राज्य के लोग भी मंदिर में आते हैं और बच्चों के मुंडन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मेले में अब की बार तीन महिला अधिकारी कमान संभालेगी, जिसमें उपखंड अधिकारी दातारामगढ़ मोनिका सामोर मेला मजिस्ट्रेट रहेगी, सहायक मेला मजिस्ट्रेट शैलजा शेखावत, तहसीलदार दातारामगढ़ रहेगी और पुलिस की कमान पुलिस उप अधीक्षक दाता रामगढ़ कैलाश कंवर के हाथ में रहेगी.

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