कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के पर्यवेक्षक ने राजस्थान सरकार पर बोला हमला, कही यह बड़ी बात

Sikar News: राजस्थान के सीकर में पर्यवेक्षक सुखदेव पांसे ने कहा जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बूथ, मंडल सेक्टर के कार्यकर्ता, नेता और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि से भी बातचीत की जाएगी. इसके बाद पार्टी के स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधि आदि की सामूहिक बैठक होगी और नामों पर व्यक्तिगत चर्चा भी की जाएगी. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 04, 2025, 07:04 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 07:04 AM IST

Sikar News: कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पार्टी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक एवं एमपी के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और सह प्रभारी विधायक डूंगरराम गैदर, प्रदेश महासचिव विशाल जांगिड़, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पीएल प्रजापति सीकर आए. उन्होंने सीकर शहर के सर्किट हाउस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कार्यकर्ताओं से चर्चा की.

इस दौरान पर्यवेक्षक सुखदेव पांसे ने कहा जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बूथ, मंडल सेक्टर के कार्यकर्ता, नेता और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि से भी बातचीत की जाएगी. इसके बाद पार्टी के स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधि आदि की सामूहिक बैठक होगी और नामों पर व्यक्तिगत चर्चा भी की जाएगी.

उन्होंने कहा संगठन में नए लोगों की नियुक्ति करना एक सतत प्रक्रिया है और इससे संगठन को मजबूती मिलती है. संगठन अगर बूथ लेवल तक मजबूत होगा तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से मिलने वाले निर्देश से बूथ स्तर तक सही तरीके से लागू हो पाएंगे.

कार्यकर्ताओं से बातचीत कर राय ली जाएगी

केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी गांव में करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर राय ली जाएगी. कांग्रेस पर्यवेक्षक एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने प्रदेश कि भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और यह निकम्मी सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भी नई सुन रही. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार अधिकारियों से चल रही है.

राजस्थान में भाजपा के विधायकों की भी सुनवाई नहीं हो रही है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था डगमगा चुकी है. प्रदेश में हालत काफी खराब हो चुके हैं. इस दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, निवर्तमान सभापति जीवण खां, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव फूल सिंह ओला, पूर्व उप जिला प्रमुख पूरण कंवर, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

