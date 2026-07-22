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नीमकाथाना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 22, 2026, 07:34 AM|Updated: Jul 22, 2026, 07:34 AM
नीमकाथाना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
Image Credit: NEET ProtestSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

NEET Protest: सीकर जिले के नीमकाथाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से खेतड़ी मोड़ तक रैली निकालकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है. बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.


खेतड़ी मोड़ पर प्रदर्शन, छात्र हितों को लेकर उठाई आवाज

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रैली खेतड़ी मोड़ पहुंचने के बाद सभा में तब्दील हो गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के समर्थन में अपने विचार रखे. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग से.


रमेश खंडेलवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया. खंडेलवाल ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है और छात्रों की आवाज को दबाना उचित नहीं है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की.


जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए NEET परीक्षा पर सवाल

जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद नारायण घसिया ने कहा कि NEET परीक्षा में पेपर लीक के कारण लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि दोबारा आयोजित परीक्षा में भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल नहीं हो सके. घसिया ने कहा कि जंतर-मंतर पर 6 जून से धरने पर बैठे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है. उन्होंने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने और केंद्र सरकार से छात्र हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.


कांग्रेस ने छात्र हितों की रक्षा की मांग दोहराई

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी. नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है. प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और छात्र आंदोलनों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की. साथ ही यह भी कहा गया कि यदि छात्रों के मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस भविष्य में भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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