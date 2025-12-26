Zee Rajasthan
नए साल पर खाटूश्यामजी को ‘हैप्पी न्यू ईयर’ कहने पहुंचेंगे 5 से 7 लाख श्रद्धालु, हर पॉइंट पर पुलिस तैनात

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी कस्बा अगले सात दिनों तक बाबा श्याम के रंग में सराबोर रहने वाली है. आस्था और भक्ति गंगा में डुबकी लगाने लाखों श्याम प्रेमी की 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक नववर्ष एवं दो दिवसीय मासिक मेले में बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू धाम पहुंच रहे है.  
 

Sikar News: श्याम प्रेमियों की उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मंदिर कमेटी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. वही बाबा श्याम का दरबार को फूलों से सजाने का काम जोर शोर पर है. लाखों श्याम भक्त नए साल पर बाबा श्याम को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर उमंग जोश के साथ नए साल की शुरुआत करने खाटूधाम पहुंचेंगे. खाटू नगरी श्याम प्रेमियों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है.

मंदिर की फूलों से सजावट की जा रही
साल के अंत से नए साल के शुरुआत में लाखों श्याम भक्त खाटू धाम पहुंचेंगे. हाथों में निशान लिए और बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए श्याम के दीवाने खाटू धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है. सभी धर्मशाला होटल की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. नए साल पर बाबा श्याम के दर्शन कर मनौतियां मांगने श्याम प्रेमी खाटू धाम पहुंचेंगे. प्रशासनिक स्तर पर अनुमान के तौर पर पांच से सात लाख से अधिक श्रद्धालु खाटू नगरी पहुंचने की संभावना के चलते पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी ने तैयारी पिछले पंद्रह से शुरू कर रखी है. मंदिर कमेटी की और से मंदिर की फूलों से सजावट की जा रही है.


बंगाल के कारीगर सजावट में जुटे हैं. श्याम भक्तों के लिए मंदिर कमेटी की ओर से सुगम तरीके से दर्शन हो सकें. उसके तमाम इंतजाम किए जा रहे है. जिंगजैग पानी मेडिकल वॉलेंटियर सुरक्षा गार्ड की तैनाती सहित तामम व्यवस्था मंदिर कमेटी की और से की जा रही है

52 बीघा पार्किंग में सीधे हाइवे से रास्ते की व्यवस्था
प्रशासन और पुलिस की और से सुरक्षा के और अन्य व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है. ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है. अलग-अलग रास्ते से आने वाले वाहनों के लिए सभी रास्तों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. रिंगस से खाटूश्याम मार्ग पैदल यात्रियों के लिए रहेगा. इस मार्ग पर वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा मंडा तिराहे पलसाना मार्ग जीण माता से आने वाला रास्ता दातारामगढ़ से आने वाले हर रस्ते पर पार्किंग व्यवस्था की गई है. 52 बीघा पार्किंग में सीधे हाइवे से रास्ते की व्यवस्था की गई है.

हर पॉइंट पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा
रोडवेज और निजी बसों और सवारियों के वाहन के संचालन की अलग से व्यवस्था की गई. कस्बे में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है. पूरा खाटू कस्बा सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा करीबन साढ़े तीन सौ से अधिक सीसीटीवी कमरे से निगरानी की जाएगी. वही कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जाएगी जगह जगह मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स और स्टाफ और दवाईयों की व्यवस्था की गई है. हर पॉइंट पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा.

नए प्लानिंग उमंग और जोश के साथ नए साल का स्वागत
श्याम प्रेमियों ने नव वर्ष को लेकर खासा उत्साह है. श्याम प्रेमियों का कहना है कि नए साल पर बाबा श्याम के दर्शन कर नए प्लानिंग उमंग और जोश के साथ नए साल का स्वागत करेंगे. श्याम प्रेमियों के जत्थे खाटू धाम उमड़ रहे है. श्याम भक्त कोई पैदल तो कोई वाहनों से खाटूश्यामजी पहुंच रहे है.

अगले 29 दिसंबर से पांच दिवसीय मेले को लेकर खाटू नगरी में श्याम प्रेमियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है. लाखो श्याम भक्त अगले पांच दिनों में बाबा श्याम के दर्शन कर मनौतियां मांगने के लिए खाटू नगरी पहुंच रहे है. आने वाले दिनों में भक्ति आस्था श्रद्धा का ज्वार उमड़ेगा जिसमें हर कोई डुबकी लगाने खाटू धाम पहुंच रहा है.

