नोएडा से पकड़ी गई सीकर की ठग दुल्हनिया, शादी के एक दिन बाद ही हो गई थी फरार

Sikar News: जिले की दातारामगढ़ थाना पुलिस ने एक साल से फरार चल रही लुटेरी दुल्हन काजल को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. यह वही काजल है, जिसने अपनी बहन कुंतल के साथ मिलकर शादी के महज एक दिन बाद ही ससुराल से लाखों रुपए और कीमती गहनों के साथ फरार हो गई थी.

जानकारी के अनुसार, करीब एक वर्ष पूर्व ताराचंद निवासी खाचरियावास ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि उसने अपने दोनों बेटों की शादी काजल और कुंतल नाम की दो बहनों से करवाई थी. शादी के बदले में परिवार की ओर से लाखों रुपये की राशि दी गई थी.

लेकिन शादी के केवल एक दिन बाद ही दोनों बहनें काजल और कुंतल अपने माता-पिता और भाई के साथ घर से फरार हो गईं. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दुल्हनों और उनके परिवार का कोई पता नहीं चला. इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया.

पैरेंट्स पहुंचे जेल

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद लुटेरी दुल्हनों के माता-पिता, भाई और एक अन्य बहन को गिरफ्तार कर लिया था. सभी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी काजल तब से फरार चल रही थी.

दातारामगढ़ थाना पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आरोपी काजल की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और उसे नोएडा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

पूरे गैंग का होगा भंडाफोड़

फिलहाल पुलिस आरोपी काजल से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने शादी कर ठगी करने की यह योजना किसके साथ और किन अन्य लोगों के साथ मिलकर बनाई थी. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गैंग ने राजस्थान या अन्य राज्यों में भी इसी तरह की फर्जी शादियों के जरिए ठगी की वारदातें की हैं.

थाना अधिकारी ने बताया कि काजल को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की जांच में पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है.

