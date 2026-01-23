Zee Rajasthan
नीमकाथाना में मादा लेपर्ड का मिला शव, वन विभाग ने शुरू की जांच

Sikar News: सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके के भगेगा की पहाड़ियों में शुक्रवार शाम को एक मादा लेपर्ड का शव मिला. आशंका है कि दो लेपर्ड के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 23, 2026, 11:02 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 11:02 PM IST

नीमकाथाना में मादा लेपर्ड का मिला शव, वन विभाग ने शुरू की जांच

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके के भगेगा की पहाड़ियों में शुक्रवार शाम को एक मादा लेपर्ड का शव मिला. आशंका है कि दो लेपर्ड के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई. लेपर्ड के शव को नीमकाथाना रेंज कार्यालय में रखवाया गया है.

जानकारी के अनुसार, भगेगा की पहाड़ियों में लेपर्ड का शव मिला है. बकरी चारावाहक ने ग्रामीणों को सूचना दी. सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी. फोरेस्टर जगदीश शर्मा मय टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फोरेस्टर जगदीश शर्मा ने बताया कि मादा लेपर्ड के शव को रेंज कार्यालय में रखवाया गया है.

मादा लेपर्ड करीब 4 साल की है. देर शाम होने के कारण पोस्मार्टम नहीं हो पाया. कल शनिवार सुबह मेडिकल बोर्ड से मादा लेपर्ड का पोस्मार्टम किया जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. रेंजर जोगिंदर सिंह ने बताया कि पैंथर के शव मिलने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर रेंज में लाया गया.

पैंथर का शव का शनिवार को पोस्टमार्ट करवाया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पैंथर की मौत कैसे हुई. प्राथमिक दृष्टि से पैंथर की मौत दो पैंथरो के आपसी झगड़े में पैंथर की मौत हुई है. फिलहाल वन विभाग के आधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

