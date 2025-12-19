दिल्ली की CM श्याम बाबा के दरबार में लगाएंगी धोक, बालाजी के भी करेंगी दर्शन

Sikar News : श्याम बाबा के दरबार में दूर दूर से भक्त दर्शन को आते हैं, इसी क्रम में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खाटूश्याम बाबा के दरबार में धोक लगाने आ रही हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रानी सती माता मंदिर झुंझुनू और सालासर बालाजी दर्शन के बाद सांय छः बजे खाटू धाम पहुंचेंगी, जहां वे बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है. खाटूधाम में दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम सेठ सांवरा धर्मशाला में करेंगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार सुबह मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान करेंगी. मुख्यमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर हैं. यातायात व्यवस्था, सुरक्षा घेरा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि दौरा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

आमतौर पर भी जब कोई धार्मिक यात्रा पर खाटूश्यामजी पहुंचता है तो यहां दर्शन के बाद मेहंदीपुर बालाजी जाना लोकप्रिय हो चुका है. माना जाता है कि खाटूश्याम जी में प्रेम और भक्ति में लीन होने के बाद आस्था की परीक्षा बालाजी में होती है और सारे संकट से मुक्ति मिल जाती हैय

अगर आप भी खाटूश्यामजी के बाद बालाजी दर्शन को जाना चाहते हैं तो रींगस दौसा होते हुए जाना सुलभ मार्ग है और आप निजी गाड़ी या फिर बस या ट्रेन से 3-4 घंटे का ये सफर तय कर सकते हैं. आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी में हनुमानजी यानि की बालाजी के दर्शन होते है तो वहीं भगवान के आगे अर्जी भी लगायी जाती है और प्रेत बाधा से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है.

स्थानीय मान्यता के मुताबिक पहले खाटू श्याम बाबा की कृपा लेकर मेहंदीपुर बालाजी में जाना अतिशुभ कहा जाता है जिससे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है.

