दिल्ली की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ महारैली को लेकर सियासी हलचल तेज, नीमकाथाना में कांग्रेस की बड़ी बैठक

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में कांग्रेस कार्यालय में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ महारैली की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई. जिला अध्यक्ष गोविन्द नारायण घसिया के नेतृत्व में हुई बैठक में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली चलने का आह्वान किया गया. 

Published: Dec 13, 2025, 01:41 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 01:41 PM IST

दिल्ली की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ महारैली को लेकर सियासी हलचल तेज, नीमकाथाना में कांग्रेस की बड़ी बैठक

Sikar News: जिले के नीमकाथाना पीसीसी प्रदेश उपाध्यक्ष कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली की तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष गोविन्द नारायण घसिया के मुख्य आतिथ्य मे बैठक आयोजित की गई. बैठक में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकताओं को महारैली में चलने का आह्वान किया.

बैठक में गुरदयाल वर्मा SC प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, रामकुमार यादव बाली ओबीसी जिला प्रकाश अध्यक्ष,रामनिवास मीणा एसटी प्रकोष्ठ अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जिला विकास परिषद अध्यक्ष रेखा बाई उपसरपंच पाटन बलराम यादव विधायक प्रत्याशी श्रीमाधोपुर मथुरा प्रसाद अब्दुल रशीद गुहला लोकेश मीणा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सहित अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया.

भाजपा मुख्य चुनाव आयोग का बचाव कर रही

इस दौरान जिला अध्यक्ष गोविन्द नारायण घसिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के सामने राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा रखा जिसमें दो विधानसभाओं और हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के सबूत रखे लेकिन मुख्य चुनाव आयोग की जू तक नहीं रेंगी और भाजपा मुख्य चुनाव आयोग का बचाव कर रही है और अपने कब्जे में ले रखा है.

इसके विरोध में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर मीटिंग की गई है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी,अल्संख्यक सहित सभी प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी लोग दिल्ली जाएंगे और केंद्र की गूंगी बाहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे. इस दौरान अनेक कार्यकता मौजूद रहें.

आनंदपाल गैंग के सरगना गैंगस्टर बलबीर बानूड़ा का बेटा गिरफ्तार, ठेहट गैंग पर फायरिंग में आया था नाम
Anandpal Gang: आनंदपाल गैंग के सरगना और गैंगस्टर बलबीर बानूड़ा के बेटे सुभाष बानूड़ा को सीकर की सदर थाना पुलिस ने इसी सप्ताह गिरफ्तार कर लिया है. सुभाष ने राजू ठेहट गैंग के मनोज ओला पर पिछले महीने हुई फायरिंग के मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था, उसके बाद से सुभाष बानूड़ा जेल में था.

सीकर सदर थाना अधिकारी इंद्राज मरोडिया ने बताया कि पुलिस ने उसे 2018 के आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में सीकर सदर थाना पुलिस ने 10 दिसंबर को प्रौडिक्सन वारंट पर गिरफ्तार किया है. उसे न्यायालय मैंपेश किया जहां से उसे 11 दिसंबर को जेल भेज दिया गया है.

गौरतलब है कि सीकर की सदर थाना पुलिस ने 18 मार्च 2018 की रात को 2 बजे नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार नरेश कुमार और चंद्रभान को गिरफ्तार किया था. दोनों की जेब से एक-एक पिस्टल मिली थी. उनके पास जो बैग था, उसमें से पांच पिस्टल और कई मैगजीन मिली थी. दोनों को गिरफ्तार किया गया.

