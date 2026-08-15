/मौत को छूकर लौटा युवक, सीकर के देवगढ़ किले पर सेल्फी लेते ही 40 फीट गहरी खाई में समाया, मची अफरा-तफरी!

Sikar News: सीकर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र स्थित देवगढ़ किले पर सेल्फी लेना एक 20 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया. किले की दीवार पर खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी लेते समय युवक का अचानक पैर फिसल गया और वह करीब 40 फीट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे खाई से सुरक्षित बाहर निकाला.

दोस्तों के साथ बाइक से किला घूमने पहुंचा था युवक

Add Zee News as a Preferred Source

गोकुलपुरा थाने के एएसआई रामकुमार के अनुसार हादसा बीती रात देवगढ़ किले पर हुआ. गोकुलपुरा निवासी भूमिक जांगिड़ (20) पुत्र सुभाष जांगिड़ अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से किला घूमने पहुंचा था. तीनों ने बाइक पहाड़ी के नीचे खड़ी की और इसके बाद पैदल पहाड़ी चढ़कर किले तक पहुंचे.

किले में घूमने के दौरान भूमिक दीवार पर खड़ा होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहा था. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर करीब 40 फीट नीचे खाई में जा गिरा.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम

भूमिक के खाई में गिरने के बाद उसके दोनों दोस्तों ने आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद 112 पर सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम देवगढ़ किले पर पहुंची.

टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवक तक पहुंचना था. करीब आधे घंटे तक पहाड़ी पर चढ़ाई और मशक्कत के बाद टीम ने खाई में गंभीर हालत में पड़े भूमिक को बाहर निकाला. इसके बाद उसे कंधों पर उठाकर नीचे लाया गया. एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

पैर में फ्रैक्चर, सिर और शरीर पर भी चोट

हादसे में भूमिक का एक पैर फ्रैक्चर हुआ है. इसके अलावा उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

किले तक पक्का रास्ता नहीं, नेटवर्क की भी समस्या

देवगढ़ किले तक पहुंचने के लिए फिलहाल कोई पक्का रास्ता नहीं है. यहां आने वाले लोग कच्ची पगडंडी या पहाड़ी रास्ते से चढ़कर किले तक पहुंचते हैं. इसके अलावा इलाके में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है. ऐसे में किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में सूचना देने और मदद पहुंचाने में परेशानी बढ़ जाती है.

ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की

हादसे के बाद ग्रामीणों ने देवगढ़ किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि किले के आसपास पुलिस की तैनाती की जाए और शाम के समय लोगों को वहां जाने से रोका जाए. उनका मानना है कि इस तरह के कदम उठाने से किले पर होने वाले हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है.