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मौत को छूकर लौटा युवक, सीकर के देवगढ़ किले पर सेल्फी लेते ही 40 फीट गहरी खाई में समाया, मची अफरा-तफरी!

Sikar News: सीकर के देवगढ़ किले पर सेल्फी लेते समय 20 वर्षीय भूमिक जांगिड़ करीब 40 फीट गहरी खाई में गिरकर घायल हो गया. पुलिस और सिविल डिफेंस ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला. घायल का एसके अस्पताल में इलाज जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 15, 2026, 11:11 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 11:11 AM IST
मौत को छूकर लौटा युवक, सीकर के देवगढ़ किले पर सेल्फी लेते ही 40 फीट गहरी खाई में समाया, मची अफरा-तफरी!
Image Credit: घायल का इलाज जारी.

Sikar News: सीकर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र स्थित देवगढ़ किले पर सेल्फी लेना एक 20 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया. किले की दीवार पर खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी लेते समय युवक का अचानक पैर फिसल गया और वह करीब 40 फीट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे खाई से सुरक्षित बाहर निकाला.

दोस्तों के साथ बाइक से किला घूमने पहुंचा था युवक

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गोकुलपुरा थाने के एएसआई रामकुमार के अनुसार हादसा बीती रात देवगढ़ किले पर हुआ. गोकुलपुरा निवासी भूमिक जांगिड़ (20) पुत्र सुभाष जांगिड़ अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से किला घूमने पहुंचा था. तीनों ने बाइक पहाड़ी के नीचे खड़ी की और इसके बाद पैदल पहाड़ी चढ़कर किले तक पहुंचे.

किले में घूमने के दौरान भूमिक दीवार पर खड़ा होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहा था. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर करीब 40 फीट नीचे खाई में जा गिरा.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम

भूमिक के खाई में गिरने के बाद उसके दोनों दोस्तों ने आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद 112 पर सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम देवगढ़ किले पर पहुंची.

टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवक तक पहुंचना था. करीब आधे घंटे तक पहाड़ी पर चढ़ाई और मशक्कत के बाद टीम ने खाई में गंभीर हालत में पड़े भूमिक को बाहर निकाला. इसके बाद उसे कंधों पर उठाकर नीचे लाया गया. एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

पैर में फ्रैक्चर, सिर और शरीर पर भी चोट

हादसे में भूमिक का एक पैर फ्रैक्चर हुआ है. इसके अलावा उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

किले तक पक्का रास्ता नहीं, नेटवर्क की भी समस्या

देवगढ़ किले तक पहुंचने के लिए फिलहाल कोई पक्का रास्ता नहीं है. यहां आने वाले लोग कच्ची पगडंडी या पहाड़ी रास्ते से चढ़कर किले तक पहुंचते हैं. इसके अलावा इलाके में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है. ऐसे में किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में सूचना देने और मदद पहुंचाने में परेशानी बढ़ जाती है.

ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की

हादसे के बाद ग्रामीणों ने देवगढ़ किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि किले के आसपास पुलिस की तैनाती की जाए और शाम के समय लोगों को वहां जाने से रोका जाए. उनका मानना है कि इस तरह के कदम उठाने से किले पर होने वाले हादसों को रोकने में मदद मिल सकती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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