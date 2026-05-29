/नौतपा की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटी श्रद्धालुओं की आस्था, 43 डिग्री तापमान में बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे भक्त

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी बाबा श्याम नगरी में नौतपा और भीषण गर्मी का असर अब साफ नजर आने लगा है. आसमान से बरसती सूर्यदेव की तेज तपिश और गर्म हवाओं ने आमजन के साथ श्याम भक्तों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही.

तेज धूप से बचने के लिए श्रद्धालु सिर पर तौलिया और कपड़ा रखकर मंदिर पहुंचते नजर आए. गर्मी के चलते अब श्रद्धालु दिन के बजाय सुबह और शाम के समय और कैसी भक्त भीषण गर्मी भी मन्नत के निशान लिये बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

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रींगस रोड सहित मुख्य तोरणद्वार दोपहर होते-होते सूने नजर आने लगे, जबकि सुबह-शाम यहां भक्तों की भीड़ होती है. अलसुबह से ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाता है. नौतपा के चौथे दिन खाटूधाम में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दोपहर 12 बजे के बाद कस्बे की सड़कें श्याम भक्तों और आमजन की आवाजाही से लगभग वीरान सी नजर आने लगती हैं.

भीषण गर्मी और लू के बावजूद बाबा श्याम के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहा. सूर्यदेव की आग उगलती किरणों और उमस भरी गर्मी के बीच दिन के समय खाटूधाम में सन्नाटा जरूर पसरा रहा, लेकिन सुबह और शाम को श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है.

