Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /नौतपा की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटी श्रद्धालुओं की आस्था, 43 डिग्री तापमान में बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे भक्त

नौतपा की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटी श्रद्धालुओं की आस्था, 43 डिग्री तापमान में बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे भक्त

Khatu Shyam Ji: सीकर जिले में खाटूश्यामजी बाबा श्याम नगरी में नौतपा और भीषण गर्मी का असर अब साफ नजर आने लगा है. बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: May 29, 2026, 04:21 PM|Updated: May 29, 2026, 04:21 PM
नौतपा की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटी श्रद्धालुओं की आस्था, 43 डिग्री तापमान में बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे भक्त
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी बाबा श्याम नगरी में नौतपा और भीषण गर्मी का असर अब साफ नजर आने लगा है. आसमान से बरसती सूर्यदेव की तेज तपिश और गर्म हवाओं ने आमजन के साथ श्याम भक्तों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही.

तेज धूप से बचने के लिए श्रद्धालु सिर पर तौलिया और कपड़ा रखकर मंदिर पहुंचते नजर आए. गर्मी के चलते अब श्रद्धालु दिन के बजाय सुबह और शाम के समय और कैसी भक्त भीषण गर्मी भी मन्नत के निशान लिये बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रींगस रोड सहित मुख्य तोरणद्वार दोपहर होते-होते सूने नजर आने लगे, जबकि सुबह-शाम यहां भक्तों की भीड़ होती है. अलसुबह से ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाता है. नौतपा के चौथे दिन खाटूधाम में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दोपहर 12 बजे के बाद कस्बे की सड़कें श्याम भक्तों और आमजन की आवाजाही से लगभग वीरान सी नजर आने लगती हैं.

भीषण गर्मी और लू के बावजूद बाबा श्याम के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहा. सूर्यदेव की आग उगलती किरणों और उमस भरी गर्मी के बीच दिन के समय खाटूधाम में सन्नाटा जरूर पसरा रहा, लेकिन सुबह और शाम को श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

जब इंसान की बुद्धि साथ छोड़ दे, तब याद आती है ये राजस्थानी कहावत, जानें इसका मतलब

जैसलमेर में मॉल रोड की तर्ज पर नया टूरिस्ट हब, सम जैसी रौनक अब शहर के पास

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

नौतपा से इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी परेशान, एसी-कूलर की हवा खाने घर के अंदर पहुंचे मोर!

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

जयपुर की टोंक रोड बनेगी हाईटेक, कॉरिडोर 16 KM होगा लंबा!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

झटपट बनाएं राजस्थानी पनीर मालपुआ, घर पर मिलेगा बाजार वाला स्वाद!

वायरल ऑडियो के बाद बड़ा एक्शन! सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट

कहां है राजस्थान का सबसे ठंडा महल, जो ठंडक में शिमला-मनाली को भी देता है टक्कर!

थार में बेजुबानों के मसीहा बने 'ग्रीनमैन' भीषण गर्मी में शुरू किया बड़ा काम !

राजस्थान में 4,398 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अजमेर से दिल्ली!

Rajasthan news: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ दुर्ग की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आबादी तक पहुंची लपटें

जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

पेट्रोल-डीजल की महंगाई: राजस्थान में मिडिल क्लास बेहाल, जनता पर रोज ₹27.62 करोड़ का अतिरिक्त बोझ!

जयपुर में हाईटेक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा! पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो और करोड़ों की डिमांड

भरतपुर में शिक्षक भवानी सिंह की हार्ट फेल्योर से मौत, जनगणना कार्य में जुटे थे टीचर

हिलने तक का नहीं मिला मौका! कोटा में अंडरपास देखते-देखते मिट्टी में जिंदा दफन हो गए सीनियर और जूनियर इंजीनियर

Rajasthan News: नौतपा में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल लोग, मुख्यमंत्री ने बच्चों-बुजुर्गों के लिए जारी की ये गाइडलाइन

जयपुर में सोना-चांदी धड़ाम! अचानक औंधे मुंह गिरी कीमतें, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के आज के ताजा रेट

Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Khatu Shyamji
sikar news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नौतपा की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटी श्रद्धालुओं की आस्था, 43 डिग्री तापमान में बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे भक्त

नौतपा की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटी श्रद्धालुओं की आस्था, 43 डिग्री तापमान में बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे भक्त

Khatu Shyamji
2

Jhunjhunu: राजोता पंचायत में कैटल शेड योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, मजदूरी चुकाने को पीड़ित ने बेची बकरियां

Jhunjhunu News
3

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

sikar weather
4

कम उम्र में ही छिड़ने वाली थी ब्याह की शहनाई, पर एक कॉल ने बदल दी दूल्हे की तकदीर

Dungarpur news
5

Tina Dabi बनीं देश की टॉप-100 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी, राजस्थान के 6 IAS अधिकारियों को सम्मान

IAS Tina Dabi