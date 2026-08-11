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सीकर में जमीनी विवाद से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप

Sikar News: सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बिड़ौदी बड़ी गांव में जमीनी विवाद से परेशान एक युवक मंगलवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक ने वीडियो और पत्र जारी कर आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को लंबे समय से प्रताड़ित और धमकाया जा रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 11, 2026, 01:54 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 01:54 PM IST
सीकर में जमीनी विवाद से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के बिड़ौदी बड़ी गांव में जमीनी विवाद से परेशान एक युवक आज सुबह मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक ने टंकी पर चढ़कर एक पत्र और वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है. सूचना मिलने पर बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाइश कर नीचे उतारने का प्रयास कर रही है.

वीडियो में युवक ने बताई अपनी समस्या

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युवक ने खुद की पहचान संजय नेहरा निवासी बिड़ौदी बड़ी के रूप में बताते हुए वीडियो में आरोप लगाया कि वर्ष 2004 में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी. युवक का आरोप है कि इसके बाद से ही राकेश और बिरबल नाम के लोग उसे लगातार परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं. संजय ने बताया कि उसने गांव के सरपंच और अन्य लोगों से भी मामले में हस्तक्षेप कर समाधान करवाने की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला.

संजय नेहरा ने जमीन के बंटवारे को लेकर न्यायालय और प्रशासन में चल रही कार्रवाई का भी उल्लेख किया. उसका आरोप है कि बंटवारे को लेकर एसडीएम स्तर से आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित लोगों ने आदेश की पालना नहीं की. इसके बाद उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का भी आरोप लगाया गया. संजय ने दावा किया कि इस संबंध में उसके पास वीडियो सहित अन्य साक्ष्य मौजूद हैं.

सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने की धमकी

युवक ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसे जमीन से बेदखल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने-देने की धमकियां भी दी जा रही हैं. फिलहाल बलारा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और युवक से समझाइश कर रही है. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. युवक के टंकी पर चढ़ने से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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