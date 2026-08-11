/सीकर में जमीनी विवाद से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप

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Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के बिड़ौदी बड़ी गांव में जमीनी विवाद से परेशान एक युवक आज सुबह मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक ने टंकी पर चढ़कर एक पत्र और वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है. सूचना मिलने पर बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाइश कर नीचे उतारने का प्रयास कर रही है.
वीडियो में युवक ने बताई अपनी समस्या
युवक ने खुद की पहचान संजय नेहरा निवासी बिड़ौदी बड़ी के रूप में बताते हुए वीडियो में आरोप लगाया कि वर्ष 2004 में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी. युवक का आरोप है कि इसके बाद से ही राकेश और बिरबल नाम के लोग उसे लगातार परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं. संजय ने बताया कि उसने गांव के सरपंच और अन्य लोगों से भी मामले में हस्तक्षेप कर समाधान करवाने की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला.
संजय नेहरा ने जमीन के बंटवारे को लेकर न्यायालय और प्रशासन में चल रही कार्रवाई का भी उल्लेख किया. उसका आरोप है कि बंटवारे को लेकर एसडीएम स्तर से आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित लोगों ने आदेश की पालना नहीं की. इसके बाद उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का भी आरोप लगाया गया. संजय ने दावा किया कि इस संबंध में उसके पास वीडियो सहित अन्य साक्ष्य मौजूद हैं.
सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने की धमकी
युवक ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसे जमीन से बेदखल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने-देने की धमकियां भी दी जा रही हैं. फिलहाल बलारा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और युवक से समझाइश कर रही है. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. युवक के टंकी पर चढ़ने से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
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