क्या आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर करवाए जाने वाले बाबा श्याम का शाही स्नान का महत्व?

Khatu shyam Ji: आज मौनी अमावस्या के दिन पर बाबा श्याम का शाही स्नान करवाया गया. ऐसे में हम आपको इसका महत्व बताने जा रहे हैं.  सुबह  4 बजे  पंचामृत से बाबा श्याम को स्नान करवाया गया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 04:23 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 04:23 PM IST

Khatu shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगरी में स्थापित बाबा श्याम के भव्य मंदिर में आज यानी
मौनी अमावस्‍या के दिन सुबह 4 बजे पंचामृत (श्याम कुंड के जल, घी, मिश्री, दूध और शहद) से शाही स्नान हुआ.

इस शाही स्नान के बाद के पवित्र जल को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसको साल भर लोग अपने घर में रखते है. कहा जाता है कि इस जल को घर में रखने से नकारात्मकता नहीं आती है और घर में शांति बनी रहती है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और महंत महात्मा सिंह चौहान ने बताया कि श्याम बाबा के स्नान का यह पवित्र जल भक्तों के हर दुख-दर्द और तकलीफ को हरते हैं. इस जल का आचमन गंगा जल की तरह किया जाता है.

बसंत पंचमी तक होंगे बाबा के शीश दर्शन
मौनी अमावस्‍या पर शाही स्नान के बाद खाटू श्‍याम जी श्याम रंग में नजर आते हैं, जिसको 'शीश' दर्शन कहते हैं.
यह दर्शन सप्तमी तक रहता है लेकिन इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को है तो बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार बसंत पंचमी पर होगा. इसके बाद श्याम बाब भक्तों को विष्णु स्वरूप में दर्शन देते हैं.

भक्तों की भारी भीड़
ऐसे में भक्त बाबा श्याम के शीश दर्शन करने के लिए खाटू धाम आ रहे है और मनौतियां मांगते हैं. कहते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों के सारे काम बनाते है और सारे दुख हरते हैं. जानकारी के अनुसार, मौनी अमावस्या से हिंदू सनातन सभ्यता शुरू हुई थी क्योंकि आज के दिन ऋषि मनों का जन्म हुआ था, उसी उपलक्ष्य में मौनी अमावस्या मनाई जाती है.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार, बाबा का अमावस्या पर शाही स्नान हुआ और इसके साथ ही वीकेंड भी है. इसके वजह से खाटू धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी. ऐसे में मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों को सुगम दर्शन करवाने के लिए पूरी व्‍यवस्‍था की गई है.

हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, मौनी अमावस्या के दिन हिन्दू धर्मावलंबी नदियों, सरोवरों में स्नान करते हैं क्योंकि इस स्नान का अलग ही महत्व माना जाता है. आज के दिन लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी करते हैं.

बता दें कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है, जिसका योग पर आधारित महाव्रत है. मान्यता के मुताबिक, इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है.
