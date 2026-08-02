/'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार चौकड़ी मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल घसीपुरा निवासी दीपचंद को तत्काल राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए, जिससे अस्पताल परिसर में गमगीन माहौल बन गया.

सूचना के बावजूद दो घंटे बाद पहुंची पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद ड्यूटी डॉक्टर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी. इसके बावजूद बार-बार फोन करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. करीब दो से ढाई घंटे बाद पुलिस अस्पताल पहुंची. इस दौरान मृतक का शव स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा और परिजन पुलिस का इंतजार करते रहे. पुलिस के विलंब से पहुंचने पर परिजनों और अस्पताल स्टाफ में पहले से ही नाराजगी थी.

अस्पताल पहुंचते ही एसआई के व्यवहार पर उठे सवाल

आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद संबंधित एसआई ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराने की प्रक्रिया पूरी कराने के बजाय ड्यूटी डॉक्टर और पीएमओ से बहस शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस अधिकारी ने चिकित्सकों को कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए फटकार लगाई और शव को मोर्चरी में भिजवाने से भी इनकार कर दिया. इस दौरान मृतक के परिजन भी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें पुलिसकर्मी का रवैया बेहद आपत्तिजनक लगा.

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

अस्पताल में हुए पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि वीडियो में पुलिस अधिकारी और अस्पताल स्टाफ के बीच हुई तीखी बहस स्पष्ट दिखाई दे रही है. अब यह सीसीटीवी फुटेज पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है.

पीएमओ ने एसपी को लिखा शिकायत पत्र

घटना के बाद अस्पताल के पीएमओ डॉ. अटल सिंह ने सीकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है. शिकायत पत्र में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी का व्यवहार न केवल ड्यूटी डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के प्रति असहयोगात्मक रहा, बल्कि मृतक के परिजनों के साथ भी अमानवीय रवैया अपनाया गया. पीएमओ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

जांच और कार्रवाई की मांग तेज

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों और मृतक के परिजनों में नाराजगी बनी हुई है. उनका कहना है कि पुलिस का पहला दायित्व समय पर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराना और पीड़ित परिवार की मदद करना होता है, लेकिन इस मामले में पुलिस की देरी और कथित अभद्र व्यवहार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस अधीक्षक शिकायत की जांच के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं. अस्पताल में हुई इस पूरी घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों में उसके व्यवहार पर एक नई बहस छेड़ दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!