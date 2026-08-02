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'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

Sikar News: सीकर जिले के खंडेला स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय में सड़क हादसे में घायल युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि बार-बार फोन करने के बावजूद पुलिस करीब दो घंटे तक अस्पताल नहीं पहुंची.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 02, 2026, 08:01 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 08:01 AM IST
'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस
Image Credit: AI generated image

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार चौकड़ी मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल घसीपुरा निवासी दीपचंद को तत्काल राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए, जिससे अस्पताल परिसर में गमगीन माहौल बन गया.

सूचना के बावजूद दो घंटे बाद पहुंची पुलिस

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अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद ड्यूटी डॉक्टर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी. इसके बावजूद बार-बार फोन करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. करीब दो से ढाई घंटे बाद पुलिस अस्पताल पहुंची. इस दौरान मृतक का शव स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा और परिजन पुलिस का इंतजार करते रहे. पुलिस के विलंब से पहुंचने पर परिजनों और अस्पताल स्टाफ में पहले से ही नाराजगी थी.

अस्पताल पहुंचते ही एसआई के व्यवहार पर उठे सवाल

आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद संबंधित एसआई ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराने की प्रक्रिया पूरी कराने के बजाय ड्यूटी डॉक्टर और पीएमओ से बहस शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस अधिकारी ने चिकित्सकों को कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए फटकार लगाई और शव को मोर्चरी में भिजवाने से भी इनकार कर दिया. इस दौरान मृतक के परिजन भी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें पुलिसकर्मी का रवैया बेहद आपत्तिजनक लगा.

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

अस्पताल में हुए पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि वीडियो में पुलिस अधिकारी और अस्पताल स्टाफ के बीच हुई तीखी बहस स्पष्ट दिखाई दे रही है. अब यह सीसीटीवी फुटेज पूरे मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है.

पीएमओ ने एसपी को लिखा शिकायत पत्र

घटना के बाद अस्पताल के पीएमओ डॉ. अटल सिंह ने सीकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है. शिकायत पत्र में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी का व्यवहार न केवल ड्यूटी डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के प्रति असहयोगात्मक रहा, बल्कि मृतक के परिजनों के साथ भी अमानवीय रवैया अपनाया गया. पीएमओ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

जांच और कार्रवाई की मांग तेज

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों और मृतक के परिजनों में नाराजगी बनी हुई है. उनका कहना है कि पुलिस का पहला दायित्व समय पर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कराना और पीड़ित परिवार की मदद करना होता है, लेकिन इस मामले में पुलिस की देरी और कथित अभद्र व्यवहार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस अधीक्षक शिकायत की जांच के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं. अस्पताल में हुई इस पूरी घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और संवेदनशील मामलों में उसके व्यवहार पर एक नई बहस छेड़ दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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