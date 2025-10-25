खाटूश्यामजी में दर्शन करने गए शख्स और उसकी बेटी पर कुत्तों ने बोला हमला, किया घायल

Zee Rajasthan
Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले की धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. यहां कुत्तों ने 9 साल की बच्ची और एक 25 वर्षीय युवक श्याम सिंह पर हमला कर दिया. बच्ची अपने परिवार के साथ और युवक दोनों यहां खाटूश्यामजी में दर्शन करने के लिए आए थे. यहां रींगस पर गोल्डन वाटर पार्क के सामने कुत्तों ने उन पर हमला किया. 

Published: Oct 25, 2025, 02:19 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 02:19 PM IST

Sikar News: जिले की धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. यहां कुत्तों ने 9 साल की बच्ची और एक 25 वर्षीय युवक श्याम सिंह पर हमला कर दिया. बच्ची अपने परिवार के साथ और युवक दोनों यहां खाटूश्यामजी में दर्शन करने के लिए आए थे.

यहां रींगस पर गोल्डन वाटर पार्क के सामने कुत्तों ने उन पर हमला किया. घटना में घायल 9 साल की बच्ची का नाम वेदनी (9) पुत्री राहुल निवासी गुजरात और श्याम सिंह पुत्र शीशपाल 25 वर्षीय निवासी अलवर है. कुत्तों के हमले में घायल होने के बाद इन्हें इलाज के लिए खाटूश्यामजी में उपजिला अस्पताल लाया गया. जहां पर दोनों का इलाज किया गया.

बता दें कि इससे पहले कस्बे में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है लेकिन नगरपालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता. अब आगामी दिनों में देवउठनी एकादशी पर बाबा खाटूश्यामजी का जन्मोत्सव आ रहा है. इस दिन खाटूधाम कस्बे में लाखों भक्त आएंगे.

ऐसे में यदि कुत्तों को दूर नहीं छोड़ा जाता तो वापस हमले की पुनरावृति का अंदेशा रहेगा. प्रशासन को श्याम की नगरी में आवारा घुमते कुत्तों को पकड़ कर बार बार हो रही घटनाओं से निजात दिलाये.

Sikar News: खाटूश्यामजी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत, एक और बड़ी सुविधा हुई एड
Khatu Shyam Ji: सीकर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अब लंबे जाम से निजात मिलेगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा एनएच-52 से 52 बीघा पार्किंग तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 33 फीट चौड़ा नया सड़क मार्ग तैयार किया है. यह मार्ग विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले दिनों में भक्तों के लिए उपयोगी होगा.

यह नया सड़क मार्ग शनिवार, रविवार, एकादशी, द्वादशी, बाबा श्याम के जन्मोत्सव और वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले जैसे खास मौकों पर भक्तों के आवागमन के लिए बनाया गया है. इससे मण्डा रोड पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी. प्रशासन ने हालिया समीक्षा बैठक में निर्णय लिया कि इस मार्ग पर केवल छोटे वाहन ही प्रवेश और निकास कर सकेंगे, जबकि बड़े वाहन और बसें मण्डा रोड से ही खाटूश्यामजी पहुंचेंगी. यह व्यवस्था मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारू रखेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

