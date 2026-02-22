Sikar News : यमुना जल नहर योजना पर बोले डोटासरा, अभी तक डीपीआर नहीं बनी, पानी कहां से आएगा ?

Sikar News : पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने शेखावाटी में यमुना जल नहर को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ना तो नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी.

यमुना जल नहर योजना पर बोले डोटासरा, अभी तक डीपीआर नहीं बनी

पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आये थे, जहां क्षेत्र के डूडवा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन और विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का लोकार्पण किया. इस मौके पर आयोजित समारोह में उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंदसिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल सरकार को तीन साल हो गए, लेकिन शेखावाटी के लिए यमुना जल नहर योजना की सरकार द्वारा अभी तक डीपीआर ही नहीं बनी है. तो पानी कहां से आयेगा.

डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि ना तो नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी. डोटासरा बोले कि भजनलाल सरकार द्वारा यमुना नहर का पानी अगर एक लोटा भी आ जाये, तो मेरा नाम बदल देना. डोटासरा ने कहा कि भाजपा वाले केवल जाति और धर्म की बात करते हैं, और विकास के नाम पर झूठे आंकड़े पेश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भजनलाल जी के तीन साल के कार्यकाल में विकास कार्य शून्य है.

क्या है यमुना जल नहर योजना ?

हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड बैराज से चूरू के हासियावास तक 265 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के एलाइनमेंट पर लिखित सहमति भेज दी है. यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, सीकर, झुंझुनूं जिले) के लिए जीवनदायिनी साबित होगी.यह परियोजना शेखावाटी के सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल संकट को दूर करेगी. चूरू, सीकर और झुंझुनूं के लाखों लोगों को गर्मियों में भी स्वच्छ पानी मिलेगा. राज्य सरकार ने इसे जल जीवन मिशन और विकसित राजस्थान के लक्ष्य से जोड़ा है.



